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Ev almak için en avantajlı dönem

Ev almak isteyenler için en avantajlı son 1 aya döneme girildi.

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KDV ve tapu harcı indiriminin 31 Aralık’ta sona erecek olması, kredi faizlerinin yüzde 1’in altına gelmesi ve Merkez Bankası’ndan yılın son ayında yeni bir faiz indirimi daha beklenmesi konut alımında ‘zam öncesi’ son fırsat olarak değerlendiriliyor. 

FİYATLAR ARTACAKTIR

Gayrimenkulde iç piyasada tüketicilerin sahaya döndüğünü belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı,  ev almak için çok doğru bir zaman olduğunu söyledi. Kabadayı özellikle mevduat faizlerinin düşmesiyle konuta talebin hızla arttığını ve 2020 yılından umutlu olduğunu söyledi. Yılbaşına doğru satışların daha da artacağını belirten Kabadayı bunu KDV ve tapu harcı indiriminin bitecek olmasına bağladı. Bu avantajın bitmesiyle yılbaşından sonra 500 bin liralık konutta 50 bin lira fiyat farkı olacağını söyleyen Kabadayı ayrıca maliyetlerin 1.5 yılda yüzde 25-30 arttığını hatırlatarak “2. yarıdan itibaren fiyat artışı başlayacak” diye konuştu. Satışların Merkez Bankası’nın faiz indirim sonrasında canlandığını belirten Kabadayı “Tüketici önceden 3-ziyarette ev almaya karar veriyordu şimdi 1-2’ye düştü. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler sahaya döndü. Önümüzdeki yılı çok pozitif görüyorum. Konuta olan talep artacaktır” dedi. 

210 milyon liralık yeni projeler geliyor

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı “  Yaklaşık 2.5 milyar TL’lik yatırım zincirimizin halkalarından olan Kağıthane’de Kordon İstanbul, Tarihi Yarımada’da Kennedy Caddesi’nde Cer İstanbul ve Çekmeköy’de ÇamlıYaka Konakları’nın inşası ve satışları devam ediyor. Önümüzdeki sene  Kağıthane ve Maslak’taki iki projemizin teslimini gerçekleştirip, 2020 yılının ikinci yarısında 210 milyon TL yatırımla iki yeni projeye başlamayı hedefliyoruz” dedi. 

 

 

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