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Ekonomi

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Yeni konut projesi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci el konutlar için yeni bir projenin yolda olduğunu belirterek, 'Planlama çalışmaları sürüyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım.' dedi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Yeni konut projesi geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Planlama çalışmaları sürüyor. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var. Orta gelirliye destek olacağız dedik, yaptık. 21 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesini yaptık. Bunu ilk biz yaptık ve 20 yıldır da yapıyoruz. Yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız.

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