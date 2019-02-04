Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu (4 Şubat evde bakım maaşı sorgulama ekranı)

Evde bakım maaşı yatan iller araması Şubat ayı itibariyle araması devam ediyor. İnternet üzerinden evde bakım maaşı yatan iller hangileri, maaş sorgulama nasıl yapılır, kimler evde bakım maaşı alabilir soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın'ın düzenlemiş olduğu evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 4 Şubat evde bakım maaşı yatan iller TC ile isim sorgulama

Evde bakım parası (maaşı), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu desteği alan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen evde bakım maaşı, hesaplara yatırılıp yatırılmadığı sorgulanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz ay ödemelerin yapıldığı iller belli olurken Şubat ayı itibariyle evde bakım maaşların ödeneceği tarih merak konusu oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanma Şubat ayının ilk haftasında araştırmalar devam ediliyor. Her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, bu ayki durumuyla ayrıntılar takip ediliyor.

4 Şubat evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorusu Şubat ayının başlaması ile gündemde. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 2019 yılında yeni zamla bin 315 lira oldu. Şubat ayı evde bakım maaşlarının ayın 20'sinden sora tüm illerde yatması bekleniyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği projeler kapsamında evinde bakıma muhtaç ihtiyarların veya engellilerin bakımından sorumlu kişilere aylık olarak yatırılan ödemeler yapmaktadır. Bu ödemelere evde bakım maaşı adı verilmektedir. Bu maaşı almak isteyen kişiler bulundukları ilin Aile Çalışma İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ve hasta veya engelli yakınlarına baktıklarını doğru bir şekilde beyan ederek bu maaştan faydalanabilirler. Evde bakım maaşları her ayın 15’inden sonraki günlerinde, iller arasında sırayla yatırılmaktadır.

Evde bakım maaşı yatan iller, E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

OCAK'TA EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

1- Kırklareli 2- Sakarya 3- Tokat 4- Amasya 5- Antalya 6- Edine 7- Aksaray 8- Giresun 9- Bursa 10- Siirt 11- Bolu 12- Karabük 13- Zonguldak 14- Sivas 15- Denizli 16- Samsun 17- Mersin 18- Adıyaman 19- Bilecik 20- Konya 21- Malatya 43- Osmaniye 44- Çanakkale 45- Diyarbakır 46- Trabzon 47- Ağrı 48- Uşak 49- Kayseri 50- Düzce 51- Yozgat 52- Isparta

Listede yer alan 51 ilde evde bakım maaşları yapılmıştır.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Ocak ayında bazı illerde yatırılan bu maaşların listesi güncellendi. Listeye Sürekli Olarak İller Eklenecek 2019 Ocak ayı evde bakım maaşları yatırılmış iller aşağıda sıralanmıştır. Bu liste sürekli olarak güncellenecektir.

2019 Yılı Evde Bakım Maaşları Tutarı 1 Ocak ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olan evde bakım maaşları için hanede kişi başına denk gelen aylık gelir sınırı, 1219,35 Lira olarak belirlenmiştir.

1 Ocak ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki süreçte evde bakım aylık maaşları 1305,97 TL olarak uygulanacaktır.

Yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında evde bakım yardımı 1305,97 TL olarak ödenecek.

Ocak 2019 Evde Bakım Paraları Ne Zaman Yatar? Site okurlarımızın ayın ilk günleri en çok sordukları soru ” evde bakım maaşları ne zaman yatmaya başlar? ” sorusu oluyor.

Geçmiş ay bakım maaşları yatma düzenine göre evde bakım maaşları ayın ikinci haftası itibari ile yatmaya başlıyor. Bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediyoruz.

Bakım Maaşı Hesabınıza Yatmışsa Değerli okurlarımız İlinizde evde bakım parası hesabınıza yattığında yorum kısmına yazabilir ve sizin ile aynı ilde oturan diğer bakım maaşı alanları bilgilendirebilirsiniz

HABER GÜNCELLEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1 – Güncellemeler yeni yatan il bilgisi geldikçe yapılmaktadır. Her hangi bir yeni yatan il bilgisi ulaşmadığı zaman güncellemeler sadece günlük olarak yapılmakta…

2 – “neden yatmadı” bu sorunun yanıtını alabileceğiniz tek yer ilinizdeki sosyal hizmetlerdir. Neden yatmadığı sorusuna sosyal hizmetler dışında hiç bir yerden yanıt alamazsınız…

3– Evde bakım maaşlarının tüm illerde aynı anda yatmadığını ve hatta aynı il de ilçeler arasında saat ve bazen gün farklılıklarını olduğunu anımsatmak istiyoruz.

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

VEFAT HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR

Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.

EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

EVDE BAKIM ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar yukarıda saymış olduğumuz 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Daha sonra aşağıda bulunan evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine müracaat etmelidirler.

Engelli Sağlık Kurulu raporu

1 adet fotoğraf

Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

Boşanma halinde boşanma kararı

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.