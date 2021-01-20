Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 20 Ocak 2021

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:39

Evde bakım maaşı yatan iller Ocak 2021 hakkında araştırmalar hız kazandı. 20 Ocak itibariyle evde bakım ödemeler 39 ilde yapılmaya başlandı. Bu doğrultuda Evde bakım parası hangi illerde yattı? sorusunun yanıtı, ödenek bekleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal yardım ödeneği olan evde bakım parası, her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller 20 Ocak 2021 listesi..

EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?

20 Ocak 2021 itibariyle evde bakım maaşı adı altında yapılan sosyal yardım ödeneği 39 ilde hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER 20 OCAK 2021

Evde bakım maaşı yatan iller ilk etapta; Tokat, Bilecik, Uşak, Mersin, Konya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray, Şırnak, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Karabük, Ordu, Diyarbakır, Bolu, Aydın, Kırklareli, Antalya, Isparta, Hatay, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana, Edirne, Kars, Muğla, Düzce, Erzincan, Niğde olarak belirlendi.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI



EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI 2021 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.