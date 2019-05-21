Evde bakım parası yatan 21 Mayıs 2019 iller hangileri? Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi var mı?

‘Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?’ sorularına binlerce vatandaş tarafından yanıt aranıyor. Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi verileceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. Mayıs ayının bitimine sayılı günlerin kalması ile vatandaşlar evde bakım maaşı parasının yattığı illeri incelemeye başladı. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişiler evde bakım parası alabiliyor. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Evde bakım parası yatan illerin hangileri olduğu sorgulanıyor. Peki, Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz detayların tümü haberimizde…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Şimdilik Hatay, Tokat, Aksaray, Antalya, Ordu, Osmaniye, Giresun, Kırşehir, Karabük, Kırklareli, Bursa, Samsun, Mersin , Denizli, Zonguldak, İstanbul, Malatya, Tekirdağ, Aydın, Konya, Bilecik, Manisa, Ankara, Sakarya, Eskişehir, Adıyaman, Çanakkale, Niğde, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Rize ve Bolu'dan evde bakım maaşlarının yatırıldığında dair haberler geliyor. Evde bakım maaşları yatırılan illerle ilgili bilgiler geldikçe detaylar haberlerimizde olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi ihtiyaçlarını gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alınabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.