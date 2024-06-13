İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3
  • EURO
    35,1239
  • ALTIN
    2403.84
  • BIST100
    10406.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Evde Bakım Yardımı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
Ekonomi

Evde Bakım Yardımı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Evde Bakım Yardımı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
ABONE OL

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden "Evde Bakım Yardımı"nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek, aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, söz konusu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.