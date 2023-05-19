Evi olmayan gençlere konut müjdesi! Yüzde 20 kontenjan ayrıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her şey geleceğimizin teminatı gençlerimiz için. İnşallah onlarla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Daha iyisini, daha güzelini onlarla birlikte yapacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Beykoz Spor Ormanı'nda "Gençlerle Yürüyüş" programına katıldı.

Kurum, parkur boyunca sohbet ederek taleplerini dinlediği gençlerle fotoğraf çektirdi.

Parkurun sonunda gazetecilere açıklama yapan Kurum, gençlerin gelecekleri ve umutları olduğunu, tüm mücadeleyi gençler için yürüttüklerini söyledi.

Kurum, bugün de Beykoz'daki bu spor vadisinde yüzlerce gençle bir araya geldiklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal'in gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla hep birlikte kutladıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, "Her şey geleceğimizin teminatı gençlerimiz için. İnşallah onlarla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Daha iyisini, daha güzelini onlarla birlikte yapacağız." dedi.

İSTANBUL'DA YENİ KONUT PROJESİ

Gazetecilerin, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni konut projesiyle ilgili soruları üzerine Kurum, şunları ifade etti:

"İstanbul'da riskli binaların bertaraf edilmesi için 'Yarısı Bizden' kampanyamızı yürütüyoruz. Maliyetinin yarısını devletimizin karşılayacağı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdelediği kampanya çerçevesinde bugün itibarıyla 171 bin başvuru oldu ve bu 754 bin bağımsız bölümü içeriyor. Neredeyse 3 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru söz konusu. Bu da 3 milyon kardeşimizin hayatı değişiyor demek. Bugün Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Arnavutköy'de yaklaşık 13 bin konutluk orta gelirli vatandaşlarımızın, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık. Aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız, evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler."

PROJEDE GENÇLER İÇİN KONTENJAN AYRILDI

Bakan Kurum, 13 bin konutun, sosyal donatılarıyla, altyapısıyla, yeşil alanlarıyla birlikte vatandaşlara sunulacağını vurguladı.

Kurum, yeni projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Başvurular bugün itibarıyla başladı ve başvuruların alınmasına müteakip noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz. İstanbul'da ikamet eden ve evi olmayan kardeşlerimize bu imkanı sunmuş olacağız. Bu, değerli, önemli bir çalışma. Hem konut kira bedellerinin aşağı çekilmesi adına hem de konut arzının artırılması adına tek projede 13 bin konutun inşası başlıyor. Evi olmayan kardeşlerimizin de ev alabilme imkanına bir daha destek olmuş oluyoruz. Burada kontenjanlar ayırdık. Gençlerimize buradan bir müjde vermek gerekirse eğer 13 bin konutun yüzde 20'si 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerimiz için ayrıldı. Evi olmayan ve İstanbul'da ikamet eden gençlerimiz bu kontenjandan faydalanabilecekler. Aynı şekilde şehit, gazi ailelerimiz, engelli kardeşlerimiz için kontenjanlarımızı ayırdık. İnşallah İstanbul'un riskini bertaraf edecek, kira fiyatlarını, konut fiyatlarını aşağıya çekecek çok önemli bir hamleyi İstanbul'umuzda hayata geçiriyor oluyoruz."

Kurum, konutların millete hayırlı olmasını diledi, bugün başlayan başvuru sürecinin 2 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.