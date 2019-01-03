Evlenene 68 bin 559 lira

Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2019'la birlikte arttı. Ahaber'de yer alan bilgilere göre bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi.

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara yönelik devlet katkısında üst sınır 7 bin 500 liradan 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıktı.

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında destek verilmesini içeren konut hesabı uygulamasında da 20 bin lira olan devlet katkısı üst limiti, 24 bin 746 liraya çıktı.

Çiftler desteklerden ayrı ayrı yararlanıp 68 bin 559 lira 50 kuruş alacak.