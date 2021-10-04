Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

4 Ekim 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) eylülde aylık yüzde 1,51, yıllık yüzde 16,98 olarak açıklandı. Bir önceki ayda çekirdek enflasyon 16,78 düzeyindeydi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

Verilere göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 1,55 artış kaydetti. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.

EN FAZLA ARTIŞ KÖMÜRDE

Eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19,25 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 19 olan politika faizini aşmıştı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanmıştı.