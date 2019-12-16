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Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı eylül ayında yüzde 13,8 oldu.

  • AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı eylülde yüzde 13,8 oldu. Ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 14'e yükselmiş, aynı dönem işsiz sayısı, yıllık 980 bin kişi artışla 4 milyon 650 bine çıkmıştı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2,4 puan yükselerek yüzde 13,8 oldu.

İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artışla yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,5 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,4 puan artışla yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

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