Ev sahipleri ve kiracılar bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağını merak ediyorlar. Eylül kira artışı 2019 ne kadar? Eylül kira artışı nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. 3 Eylül 2019 tarihinde açıklanan TÜFE oranlarına göre kiraya ne kadar zam yapılacağı açıklandı. . Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. Eylül kira artışına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EYLÜL KİRA ARTIŞI 2019 NE KADAR?

Ağustos ayında TÜFE yüzde 0,86 arttı ÜFE de 0,59 oranında düştü. Yıllık TÜFE yüzde 15,01 oldu, yıllık ÜFE de yüzde 13,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

EYLÜL KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19.62

Zam bedeli: 199 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199 lira

KİRACILARA AĞUSTOS'TA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ağustos 2019 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.