İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2022 Salı / 6 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6381
  • EURO
    19,3184
  • ALTIN
    1050.6
  • BIST100
    4938.56
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin AK Parti'den açıklama
Ekonomi

EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.

DHA29 Kasım 2022 Salı 15:34 - Güncelleme:
EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin AK Parti'den açıklama
ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.