EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin AK Parti'den açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.