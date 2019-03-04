EYT’de son dakika: EYT 2019’da çıkar mı? Binali Yıldırım’dan EYT için ‘sabır’ açıklaması

EYT’de son durum ne? EYT yasası Meclis’e ne zaman gelecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların EYT ile ilgili açıklamaları yasanın 2019 yılında Meclis’e gelmesi konusunda umutsuzlandırsa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın bir vatandaşın EYT ile ilgili sorusuna verdiği cevap, yaklaşık 5 milyon kişiye umut kapısı oldu. Seçim çalışmaları sırasında yanına gelen bir vatandaşın, emeklilikte yaşa takıldığını, bu sorunun ne zaman çözüleceğini sorması üzerine Binali Yıldırım’dan çık önemli bir cevap geldi. Peki, EYT’de son durum ne? EYT yasası Meclis’e ne zaman gelecek? İşte son dakika gelişmeleri...

EYT SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları sırasında yanına gelen bir vatandaşın emeklilikte yaşa takıldığını ve bunun ne zaman çözüleceğini sorması üzerin Binali Yıldırım, “Sabır, biraz daha sabır” cevabını verdi.

BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK: GÜNDEMİMİZDE YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 22 Şubat'ta katıldığı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

BBP LİDERİ DESTİCİ: GÜNDEMİMİZDE YOK

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT'lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk da buradaki konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici'nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, "Gündemimizde yok" dedi.

ÖZHASEKİ'DEN EYT SORUSUNA YANIT

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da özel bir radyonun ortak canlı yayınına katıldı. Özhaseki burada, rakibi Mansur Yavaş'ın EYT vaadine ilişkin olarak vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak:

“Bu işi ben çözemem. Seçim olsa da olmasa da çözemem. Çünkü bu kanun meselesi. Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli. Su, kanal gibi yol ve yeşil alan gibi hizmetleri görür. Bunun dışında bir şey yapamaz. Seçim geldi diye erken yaşa takılanlara seçim vaadinde bulunursanız olmaz. Arkadaşımız böyle bir şey söylemiş dediler, gülümsedim, bu mecliste konuşulacak bir konu” açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.