EYT’de son dakika gelişmesi var mı? EYT’de son durum nedir?

Emeklilikte yaşa takılanlar her gün EYT ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren konu ile ilgili ilk olumlu açıklamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım gibi AK Parti’nin güçlü bir isminden gelmesi milyonlarda heyecan yarattı. Peki EYT ile ilgili son durum nedir? İşte haberimizin detayları...

BİNALİ YILDIRIM’IN AÇIKLAMA EYT’LİLERİ HEYECANLANDIRDI

İstanbul’un Pendik ilçesinde seçim kampanyasını yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyareti sırasında emekliliğini beklediğini söyleyen bir vatandaş Yıldırım’a, “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ne olacak, bir çalışmanız var mı?” diye sordu. Yıldırım vatandaşa, “Biraz sabır” yanıtını verdi.

BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK: EYT GÜNDEMİMİZDE YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 22 Şubat'ta katıldığı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT'lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk da buradaki konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici'nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, "Gündemimizde yok" dedi.

ÖZHASEKİ'DEN EYT SORUSUNA YANIT: BU İŞİ BEN ÇÖZEMEM

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da özel bir radyonun ortak canlı yayınına katıldı. Özhaseki burada, rakibi Mansur Yavaş'ın EYT vaadine ilişkin olarak vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak:

“Bu işi ben çözemem. Seçim olsa da olmasa da çözemem. Çünkü bu kanun meselesi. Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli. Su, kanal gibi yol ve yeşil alan gibi hizmetleri görür. Bunun dışında bir şey yapamaz. Seçim geldi diye erken yaşa takılanlara seçim vaadinde bulunursanız olmaz. Arkadaşımız böyle bir şey söylemiş dediler, gülümsedim, bu mecliste konuşulacak bir konu” açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

BBP LİDERİ DESTİCİ: GÜNDEMİMİZDE YOK

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT'lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk da buradaki konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici'nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek