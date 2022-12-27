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Ekonomi

EYT'de yaş sınırı olacak mı? AK Parti'den milyonları ilgilendiren açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, EYT düzenlemesine ilişkin açıklamasında yeni mesajlar verdi. Dağ, 'En ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir husus. Milletimizin maksimum memnuniyetini sağlayacağız' dedi.

27 Aralık 2022 Salı 12:52 - Güncelleme:
EYT'de yaş sınırı olacak mı? AK Parti'den milyonları ilgilendiren açıklama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB'deki tartışmalarla ilişkin konuşan Dağ, "Çökmeden kast ettikleri şey İBB yönetiminin el değiştirmesi. Zaten İBB Başkanları cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu deniyor. Burada muhalefetin arka plandaki düşüncesindeki olan hususun ön plana çıkamas.. Neredeyse sağır sultan duydu, başkanlarının böyle bir niyeti var. Karar üzerinden bir mağduriyet oluşturmak isteniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı öncesi AK Parti'de bir toplantı yapıldığı iddiasına yanıt veren Dağ, "Bunlar dedikodu. Bunlarla harcayacak zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

EYT MESAJI

EYT ile ilgili konuşan Dağ, "Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim." ifadelerini kullandı.

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