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Ekonomi

EYT'lilere ilk ödeme başladı

EYT kapsamında emekli olanlara ödemeler başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor.

5 Nisan 2023 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
EYT'lilere ilk ödeme başladı
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı.

Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

FARK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

KAÇ KİŞİNİN İŞLEMİ TAMAMLANDI?

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

PARAYI NASIL ALABİLECEKSİNİZ?

Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.

E-DEVLET'TEN NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Mart başında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.

EYT'DE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınların 20 yıl, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca sigorta giriş yılına göre 5 bin-5 bin 975 gün arası prim günü ödemesinin yapılması gerekiyor. Emekilik için herhangi bir yaş şartı bulunmuyor.

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