İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2021 Çarşamba / 3 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6605
  • EURO
    10,1916
  • ALTIN
    487.169
  • BIST100
    1410.87
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Faaliyete geçti: Tam 100 kilometrelik boru hattı kuruldu
Ekonomi

Faaliyete geçti: Tam 100 kilometrelik boru hattı kuruldu

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasında yapılan Hafci boru hattı faaliyete geçti. Nakil için ilk 100 kilometrelik boru hattı döşendi.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:34
ABONE OL

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Körfez Petrol Şirketi, Hafci sahasından günlük 24 milyon fit küp kapasiteli hattın Kuveyt'in gaz kaynaklarından yararlanma potansiyelini artırdığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, kurulan 100 kilometrelik boru hattından yapılan hafif gaz sevkiyatıyla enerji üretimine katkı sağlanacağı ve iç tüketim için gerekli gaz ithalatının düşeceği kaydedildi.

Boru hattı projesi Suudi Arabistan'ın Aramco Körfez Operasyonlar şirketi ile iş birliği halinde hayata geçirildi.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci'de yaklaşık 5 yıl aradan sonra Nisan 2020'de yeniden petrol üretimine başlanmıştı.

İki ülke arasındaki Hafci ve El-Vefra sahalarının günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretim kapasitesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.