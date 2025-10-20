"Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlk 9 ay (2025 Ocak–Eylül dönemi) Piyasa Denetim Bilançosu: Yaklaşık 427 bin firma ve 26,9 milyon ürün denetlendi. Toplamda 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı."

Ticaret Bakanlığı, Fahiş Fiyat, Stokçuluk ve Fiyat Etiketi Denetimlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor



İlk 9 Ay (2025 Ocak–Eylül Dönemi) Piyasa Denetim Bilançosu:



Yaklaşık 427 Bin Firma ve 26,9 Milyon Ürün Denetlendi

Toplamda 2 Milyar 100 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı... pic.twitter.com/3bAo6ywhKV — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 20, 2025