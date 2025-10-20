İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9614
  • EURO
    48,9586
  • ALTIN
    5716.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Bakanlık'tan 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ekonomi

Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Bakanlık'tan 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini ve tüketicileri korumak amacıyla yürüttüğü fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerinde 9 aydı 427 bin firmaya 2,1 milyar lira idari para cezası uyguladı.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Bakanlık'tan 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
ABONE OL
Ticaret Bakanlığı paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlk 9 ay (2025 Ocak–Eylül dönemi) Piyasa Denetim Bilançosu: Yaklaşık 427 bin firma ve 26,9 milyon ürün denetlendi. Toplamda 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı."

  • ticaret denetimler
  • tüketici koruma
  • idari cezalar

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.