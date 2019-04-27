Fahiş gıda fiyatlarına karşı adımlar yolda

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Albayrak’ın aynı mesajla yayınladığı fotoğraflarda toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bakanlık yöneticilerinin de katıldığı görüldü.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ TOPLANTISI

İstanbul’un Finans Merkezi olması hedefi çerçevesinde çalışmalar hazlandırıldı. 2023’e kadar kurulması planlanın İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili durum dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı toplantıyla masaya yatırıldı. Albayrak İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.