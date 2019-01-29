Fahiş zam yapanlara dört koldan takip

Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat oluşumlarına karşı 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine talimat göndererek geniş çaplı denetim başlattı. Denetimler, ticaret müdürlükleri, defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri ile ortaklaşa olarak dört koldan yapılacak. Türkiye ekonomisine yönelik finansal saldırıların ardından kur bazlı marketlerdeki ürün fiyatları yükselirken, bu durumun kontrol altına alınmasıyla birçok üründe fiyat gerilemeleri görüldü ancak marketlerde özellikle meyve-sebzede fiyat düşüşleri raflara yansımamıştı.

ERDOĞAN UYARDI

Fahiş zamları Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eleştirmiş “Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar tırmandırılıyor. Burada belediyelerimize görev düşüyor. Fiyat artıranları silkelemeniz, yüksek rakamla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı yapacağız. Kusura bakmasınlar. Bunun adı ticaret değildir. Olsa olsa fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ihanettir” demişti.

81 İLE TALİMAT GİTTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da dün bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, denetimlere daha kapsamlı şekilde devam ettiklerini duyurdu. Alınan bilgiye göre bakanlığa yapılan başvurularda, son aylarda enflasyon ve faiz oranlarında gerilemeye karşın marketlerde özellikle sebze-meyve fiyatlarında düşüş olmadığı hatta ciddi artış yaşandığı iddiaları yer aldı. Bu iddiaları değerlendiren Ticaret Bakanlığı, 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine yeni bir talimat gönderdi. Söz konusu talimatta, ağustosta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve fahiş zam yapanlara karşı denetim yapılabilmesine yönelik düzenlemeye gidildiğinin altı çizildi.

FATURALAR İNCELENECEK

Bu çerçevede, söz konusu yetki kapsamında ticaret müdürlüklerince marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde meyve-sebze fiyatlarını gösteren her türlü reklam ve tanıtım materyali, ürünlerin 1 Ocak 2019’dan incelemenin yapılacağı tarihi kapsayacak dönemdeki alış ve satış fiyatlarını içerecek şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeler, müstahsil makbuzu ve alım satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri ile Hal Kayıt Sistemi’ne beyan edilen fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak ilgili defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri yetkilileriyle de iş birliğiyle denetim ve inceleme yapılması istendi. Aykırılık tespiti halinde ilgili firmanın savunmasını içerecek şekilde tespit tutanağı tutularak ilgili müdürlüklere gönderilmesi talep edildi.