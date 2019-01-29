Fahiş zam yapanlara dört koldan takip
Başkan Erdoğan’ın ‘Bu ticaret değil, vatana ihanettir’ diye tanımladığı marketteki fahiş zamlara sıkı takip geliyor. 81 ile talimat gönderen Ticaret Bakanlığı, defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri ile işbirliği yaparak geniş çaplı denetim başlattı.
Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat oluşumlarına karşı 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine talimat göndererek geniş çaplı denetim başlattı. Denetimler, ticaret müdürlükleri, defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri ile ortaklaşa olarak dört koldan yapılacak. Türkiye ekonomisine yönelik finansal saldırıların ardından kur bazlı marketlerdeki ürün fiyatları yükselirken, bu durumun kontrol altına alınmasıyla birçok üründe fiyat gerilemeleri görüldü ancak marketlerde özellikle meyve-sebzede fiyat düşüşleri raflara yansımamıştı.
ERDOĞAN UYARDI
Fahiş zamları Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eleştirmiş “Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar tırmandırılıyor. Burada belediyelerimize görev düşüyor. Fiyat artıranları silkelemeniz, yüksek rakamla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı yapacağız. Kusura bakmasınlar. Bunun adı ticaret değildir. Olsa olsa fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ihanettir” demişti.
81 İLE TALİMAT GİTTİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da dün bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, denetimlere daha kapsamlı şekilde devam ettiklerini duyurdu. Alınan bilgiye göre bakanlığa yapılan başvurularda, son aylarda enflasyon ve faiz oranlarında gerilemeye karşın marketlerde özellikle sebze-meyve fiyatlarında düşüş olmadığı hatta ciddi artış yaşandığı iddiaları yer aldı. Bu iddiaları değerlendiren Ticaret Bakanlığı, 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine yeni bir talimat gönderdi. Söz konusu talimatta, ağustosta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve fahiş zam yapanlara karşı denetim yapılabilmesine yönelik düzenlemeye gidildiğinin altı çizildi.
FATURALAR İNCELENECEK
Bu çerçevede, söz konusu yetki kapsamında ticaret müdürlüklerince marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde meyve-sebze fiyatlarını gösteren her türlü reklam ve tanıtım materyali, ürünlerin 1 Ocak 2019’dan incelemenin yapılacağı tarihi kapsayacak dönemdeki alış ve satış fiyatlarını içerecek şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeler, müstahsil makbuzu ve alım satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri ile Hal Kayıt Sistemi’ne beyan edilen fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak ilgili defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri yetkilileriyle de iş birliğiyle denetim ve inceleme yapılması istendi. Aykırılık tespiti halinde ilgili firmanın savunmasını içerecek şekilde tespit tutanağı tutularak ilgili müdürlüklere gönderilmesi talep edildi.
MEYVE SEBZEYE % 10 HORTUM ZAMMI
Antalya’da yaşanan hortum felaketi sonrası 26 bin dönümlük alanın etki gördüğü ve sebze üretiminde yüzde 10’luk bir gerileme yaşandığı bildirildi. Söz konusu düşüşün fiyatları yüzde 5 ile 10 arasında etkileyeceğini kaydeden Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan “Ürün olmadığı için ihracat da yapamıyoruz. Kaliteli ürün yok” dedi. Antalya Hali’nde halen domates kalitesine göre kilogramı 4 ile 7 lira arasında, biber çeşitleri 7 liradan 12 liraya kadar, patlıcan 9 ila 12 lira arası, salatalık 3,5 lira, marul 2 lira (tanesi), kabak 5 lira, limon 1-1.5 liradan ve portakal da 50 kuruş ile 1 liradan satılıyor. İzmir’deki ise pazar tezgahlarında patlıcan 12 TL, dolmalık biber 12-14 TL, taze soğan 10 TL, ıspanak 8 TL, domates ise 7 TL’lik etiketlerle satılıyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni’ne katıldı.
HAL YASASI DEVREYE GİRİNCE SIKINTI BİTECEK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni ‘Hal Yasası’nın devreye girmesiyle meyve-sebzedeki sıkıntıların biteceğini söyledi. Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni’nin ardından gazetecilerin marketlerdeki aşırı fiyat uygulamalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Pekcan denetimlerinin devam ettiğini belirterek, bunları çok görünür kılmadıklarını ancak yapılan işin çok önemli olduğunu söyledi.
ESNAFI TEDİRGİN EDİYOR
Bakan Pekcan, 81 valiliğe yazı gönderdiklerine işaret ederek, denetimlere daha kapsamlı bir şekilde devam ettiklerini, sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi. Pekcan “Esasında Hal Yasası’nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız” diye konuştu. Bakan Pekcan, zincir marketlerin piyasayı etkilediği iddialarına ilişkin de “Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların (zincir marketlerin) çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az olan yerlerde dahi vücut göstermesi küçük esnafımızı tedirgin ediyor” dedi.
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