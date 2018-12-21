Faiz aşağı, krediler yukarı yönlü olacak

Toplantıda bankacılık sektörünün gündemindeki konular, sektördeki gelişmeler ve yeni yıla ilişkin beklentiler değerlendirildi. Toplantıda konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Yeni Ekonomik Program’da yer alan enflasyonun düşürülmesi, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve istihdam artışı sağlanması hedeflerini dikkate aldıklarını belirtti. Bankacılık sektörünün, 2019 yılında öngörülen büyüme hedefinin gerçekleştirilmesinde ekonomik faaliyetin gerektirdiği finansmanı sağlayabilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Aydın; “Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacaktır” diye konuştu.

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