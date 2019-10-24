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Faiz indirimi kararıyla ilgili çarpıcı yorum: Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) ekim ayı toplantısından 250 puanlık faiz indirim kararı çıktı. Ekonomistlerden indirimle alakalı, 'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi,' 'Yapabileceğinin en yükseğini yaptı', 'Enflasyonda başarı devam ederse, yeni indirimler görürüz' yorumları geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın başkanlığında bugün toplanan Para Politikası Kurulu'dan politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesi kararı çıktı. Ekonomistlerden, “Merkez Bankası öz güvenini gösterdi”, “Reel sektörün borçlanması dünya standartlarına yaklaşıyor. Enflasyonda yıl sonunda yeni başarı gelirse, faiz indiriminin arkası gelir” yorumları geldi.
 
 
“ENFLASYONDA DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU”
 
Karara ilişkin Merkez Bankası’nda yapılan açıklamada, “Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur” değerlendirmesine yer verildi.
 
FAİZ İNDİRİMİNE GELEN İLK YORUMLAR
 
24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir: Merkez Bankası öz güvenini gösterdi
 
Ekonomist Cüneyt Paksoy: Merkez Bankası yapabileceği indirimin en yükseğini yaptı
 
Akademisyen Kerem Alkin: Enflasyonda yıl sonunda elde edeceğimiz başarıyla indirimin devamını getirir

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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