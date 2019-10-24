Faiz indirimi kararıyla ilgili çarpıcı yorum: Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi Para Politikası Kurulu'nun (PPK) ekim ayı toplantısından 250 puanlık faiz indirim kararı çıktı. Ekonomistlerden indirimle alakalı, 'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi,' 'Yapabileceğinin en yükseğini yaptı', 'Enflasyonda başarı devam ederse, yeni indirimler görürüz' yorumları geldi.