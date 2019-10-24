Faiz indirimi otomotivcilerin 'umutlarını tazeledi'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 250 baz puanlık faiz indiriminin sektörde umutları bir kez daha tazelediğini dile getirdi.

Bir süre önce TCMB'nin aldığı 325 baz puanlık faiz indirimin sonrasında gelen ek 250 baz puanlık faiz indiriminin hem yatırım maliyetlerini geriye çekeceğini hem de girişimciyi mevduat faizinden bir ölçü daha uzaklaştıracağını dile getiren Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kararın alınmasında en büyük etkilerden biri ülkemizde enflasyonun aşağı yönlü bir trend içinde olmasıdır. Faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma yönünde lüksümüz olmadığından bu son indirimin zamanlaması tüm reel sektörde bir canlanmanın önünü daha da açacaktır. TCMB'nin verdiği 250 puanlık son faiz indirim kararını son derece yararlı gelişmelere yol açacağı görüşünü taşıyorum. Bu yönde alınan kararların, Türk lirasına erişim maliyetinin gerilemesine ve çok daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını bekliyorum."

"TAŞIT KREDİLERİNDEKİ MALİYETLERİN GERİLEMESİ GEREKİYOR"

Şahsuvaroğlu TCMB'nin aldığı bu karar doğrultusunda özel bankaların da bu indirimi en hızlı şekilde yine kredi maliyetlerine yansıtmasının yerinde bir davranış olacağını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü konjonktürel şartlara baktığımızda bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ve bu şekilde devam ettikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sağlanması ve sürdürülebilir olması mümkün görülmemektedir. Ülkemizde 10 milyar dolarlık yatırım yapmış ve tamamen yerli ve milli şirketlerimiz olan Otomotiv Yetkili Satıcılarının ticaretlerini sürdürebilmelerinin en önemli unsurlarından biri de ucuz ve sürdürülebilir finansmana erişimlerinden geçmektedir. Ticaretin yeniden tesis edilmesi ve ülkemize katma değer yaratılabilmesi için şirketlerimizin en kısa sürede krediye ulaşımlarının sağlanması ve taşıt kredilerindeki maliyetlerin gerilemesinin gerektiğini belirtmek isterim."

Şahsuvaroğlu ayrıca ekonomi yönetiminin ve TCMB Para Politikası Kurulu'nun son olarak aldığı bu "kararlı ve isabetli" adımının, Türkiye ekonomisinin dengeleme sürecinden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağına ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağına da inancının tam olduğunu ifade etti.