'Faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz'

Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Murat Çatalçam Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının muhtemel üretim gücüne ve piyasalara yansımaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çatalcam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Faiz indirim kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak aynı kararın özel ve bazı kamu bankaları, finans kurumları tarafından da uygulamada hayata geçirilip desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle son günlerde daralma eğilimine yönlenen lokomotif sektörlere büyük rahatlama imkanı doğacak. Ticari hareket ve üretim gücümüz yükseliş trendine geçecek ve hepimiz kazanacağız. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi indirim kararı güzel ama yeterli değildir. Uygulamada özel kuruluşlar tarafından da kabul edilmelidir. Bankacılığın ana kazanç temeli Para ile daha çok para kazanmaktır basitçe. Ama katılımcı bankacılık anlayışı farklı. Bir nevi yüzlerce binlerce onbinlerce ortak, birlikte iş yapıyor. Kar ile zarar kardeşliğini tadıyorlar. Bu manada şahsen ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına faiz indirimini olumlu karşılıyoruz. Ve fakat acilen özel bankalar ve finans kurumları tarafından da uygulamada hayata geçirilmesini bekliyoruz. Paralar faizden üretime, istihdama, yerli ve milli teknolojiye yatırıma dönmeli. Faiz indirimi ile lokomotif sektörlerin önü açılıp dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerimizi artırarak korumalıyız. Değerli sanayici ve iş insanlarımızdan faizle hem de yüksek faizle iş yapmaya çalışmaktansa alternatif yöntemler üzerinden AB, ABD'de olduğu gibi finansal ortaklık iştirak ortağı modeli ile kalkınmamıza katkı sağlamalarını beklemekteyiz. Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre batmasını bekleyenlere inat hızlandıralım, hızlanalım... Büyüyen Türkiye için hepimiz katkı sağlayalım.''