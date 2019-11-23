Faiz makası faturayı kabartıyor: Konut kredisinde bir araba parası fark

Merkez Bankası’nın ardı ardına yaptığı 3 faiz indirimi sonrasında kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank’ın konut kredisi faizlerini 500 bin TL’ye kadar 0.99’a çekmesiyle beraber, ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 500’lük artış kaydetti.

ÖZEL DE İNDİRİYOR

Kamu bankalarının indirimini özel bankalar ise temkinli adımlarla takip ederken, o dönemde 2.20 oranlarını bulan konut faizi özel bankalarda en düşük 0.98 en yüksek ise 1.83 oranında uygulanmaya devam ediyor. Bu tabloya göre konut faiz oranını 0.98’e çeken ING’den alınacak 120 ay vadeli 100 bin TL kredi için ayda 1.420 TL ödeyerek toplamda 172 bin 11 TL ödeme yapılırken, Anadolu Bank’tan 1.83 faiz oranı ile alınan 100 bin TL’lik 120 ay vadeli kredinin aylık taksit oranı 2.064 TL, toplam ödeme tutarı ise 247 bin 710 TL’yi buluyor. Böylece 100 bin TL kredi alınan iki özel banka arasındaki faiz farkı ise 75 bin 699 TL’yi buluyor. Aradaki faiz farkı ile 74 bin 550 TL satış rakamı olan sıfır bir yerli otomobil almak mümkün hale geliyor.

Bankaların konut kredilerindeki faiz oranlarını aşağı çekmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Faizlerin düşmesi ile konut kredilerinde de faizler yüzde 1’in altına düştü” dedi.

FAİZ DAHA DA DÜŞMELİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Bankalar yüzde 0.98 ile yüzde 0.99 oranında faiz ile konut kredisi veriyor. Fakat bu olumlu durum, bir anlık yükselme dışında kalıcı ve sürekli artan satışlara neden olmadı. 3. çeyrekte konut satışları 2. çeyreğe göre yüzde 44, Eylül ayındaki satışlar Ağustos ayına göre yüzde 30 arttı. Fakat ekim ayında eylül ayına göre konut satışları 4 bin azaldı. Faizlerin düşmesi tabii ki vatandaşı da, piyasaları da olumlu etkiledi” diye konuştu.