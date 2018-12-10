Berat Albayrak son dakika 2018 Konut kredi faiz oranları düştü mü Faiz oranı girerek kredi hesaplama nasıl yapılır

Bankaların kredi faizleri düşürmesi vatandaşa ne kadar kazandıracak 2018 Kredi faizleri düştü mü Konut kredi faizleri ne kadar oldu Kredi faiz hesaplama nasıl yapılıyor Aralık ayı kredi faiz oranları ne kadar Bugün kredi alsanız ne kadar ödeyeceksiniz Faizlerdeki düşüş sonrası kredi alacaklar ne kadar ödeyecek Bankalar konut kredi faizlerinde ne kadar indirim yaptı soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Ay başında açıklanan enflasyon oranları sonrası bir çok banka kredi faizlerinde indirim yapmaya devam ediyor. Kredi faizlerinde art arta indirimler yapmaya devam eden bankalar ve konut kredileri ile ilgili yapılması gereken hesaplamaları bu haberimiz üzerinden derledik. Bankalar konut kredisi faiz oranları için indirim yapmaya devam ederken vatandaş Aralık ayında en azından yüzde 1.50 seviyesini görmek istiyor. Konut kredi faizleri ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr' haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bakan Berat Albayrak TBMM'de kredi faiz oranları ile ilgili konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM'de gerçekleştirilen 2019 yılı bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Bakan Albayrak, "Ekonomiyi canlandırmaya yönelik mali tedbirlerle 2017'de güçlü bir büyüme performansı elde ettik. Türkiye 2018'de de güçlü büyüme seyrini sürdürmüştür." dedi. Öte yandan Albayrak, "Türkiye G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. 2018 yılının ikinci çeyreğinde tüketici ve üretici enflasyonu artış göstermiştir. Son atılan adımlar neticesinde Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı etkisini göstermiştir." açıklamalarında bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.



Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;



-Artan korumacılık tedbirleri ile uluslararası ticaret hız kaybetmektedir.



-Son dönemde düşen petrol fiyatları petrol ihracatçılarını olumsuz etkilemektedir.



-Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kazanması beklenmektedir.





"TÜRKİYE 2018'DE GÜÇLÜ BÜYÜME SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ"



-Ekonomiyi canlandırmaya yönelik mali tedbirlerle 2017'de güçlü bir büyüme performansı elde ettik. Türkiye 2018'de de güçlü büyüme seyrini sürdürmüştür.



-Avro bölgesinde son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ekonomik büyümenin 2019 yılında %1,9 büyümesi beklenmektedir.



-Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetti. Kasım ayından sonra Aralık ayında da devam edecek KDV indirimlerinin ve enerji fiyatlarında zam yapılmayacağı etkisiyle enflasyonla mücadelede güçlü bir yapı yakalayacağımıza inanıyoruz. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.



-Ekonomideki dengelenme olumlu seyretmekte. 2017 yılında 157 milyar dolara yükselen ihracatımız, bu artışı sürdürerek kasım ayında en yüksek değere ulaşmıştır ve yıl sonunda 170 milyar dolar hedefini yakalayacaktır.



-2018 yılı Aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz.



- Turizmde yaşanan toparlamnma cari açığın düşmesinde etkili olmuştur. Aryan turist sayısına bağlı olarak turizm gelirlerimizde önemli artışlar yaşanmıştır. Yıllık bazda 38,9 milyon kişiyle rekor seviyeye ulaşmıştır. 2018 yılı mayıs ayı itibari ile cari dengelenmede çok iyi bir iyileşme görüyoruz. Ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi göreceğiz.



-Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı bankacılık sektörü sağlıklı ve güçlü yapısını korumuştur. Bankaların mali yapıları ve aktif kaliteleri yakından izlenmekte ve sektörün mali yapısını güçlendirecek bir politika seti uygulanmaktadır.



-Küresel ekonomide riskler ve yavaşlayan büyüme ortamı göz önünde alındığında Türkiye ekonomisinin sermaye akımı ve jeopololitik risklere karşı zayıf kalmasının önüne geçilmesi büyük bir önem arz etmektedir.



-Personel ücretlerine 2019 yılı içerisinde yansıtılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle personel giderleri yüzde 35,6 artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya yükselmiştir..

KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Vatandaşın beklediği kadar hızlı olmasa da yine de bankaların konut kredisi faiz oranları için indirim eğilimi devam ediyor. Dün Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan kredi faiz indirimi müdahalelerin ardından bugünd de Şeker Bank konut kredisi faiz oranı için indirim kararı alındı.



Şekerbank konut kredisi faiz oranları yüzde 2,74 seviyesinden yüzde 2,47 seviyesine çekildi. Yapılan indirimin ardından 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi paketi aylık ödemesi 2 bin 609 lira olarak gerçekleşirken toplam konut kredisi geri ödemesi ise 313 bin 155 lira oldu.

Posta Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; konut kredisinde faizler düşmeye başladı! Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizi bazı bankalarda yüzde 1.89’lara kadar düşüyor. Bu orandan 10 yıl vadeli 100 bin lira kredi kullanan vatandaş 50 bin lira daha az ödeyecek.

Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.24’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerinde gerileme yaşanıyor. Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizlerinde yüzde 1.89’lu seviyeler görülmeye başlandı. Bu da 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredide vatandaşın cebinde yaklaşık 50 bin lira kalması anlamına geliyor.







EN DÜŞÜK YÜZDE 1.89



Konut kredisi faizleri bu yıl psikolojik sınır olan yüzde 1’i oldukça aşmıştı. Eylül ayında özel bankalardan yüzde 3.24’lere kadar yükselen konut kredisi faizleri Merkez Bankası’nın 23 Kasım verilerine göre; ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunuyor. Oranlar bankalara göre değişse de bu hafta itibarıyla piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 1.89’a gerilemiş durumda.



TAKSİT 409 TL DÜŞTÜ



Rakamlara bakacak olursak, yüzde 1.89 oran üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 113 lira taksit ödenirken, geri ödeme 253 bin 616 lirayı buluyor. Konut kredisi yüzde 2.37 üzerinden kullanıldığında ise aylık taksit 2 bin 522 lira olurken, geri ödeme miktarı da 302 bin 603 liraya yükseliyor. Buna göre, 100 bin liralık kredide 48 bin 987 lira cepte kalıyor.



500 BİN TL KREDİDE



Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebinde kalan miktar da artıyor. Buna göre; 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.37 faiz oranı üzerinden kullanıldığında aylık taksitler 12 bin 608 liraya çıkıyor. Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 513 bin 16 lira oluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.89 oran ile kullanıldığında ise aylık taksitler 10 bin 567 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 268 bin 78 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 244 bin 938 lira karlı çıkıyor.



KREDİ KULLANIMI DİBİ GÖRDÜ



Ev almak isteyen vatandaşlar için konut kredisinde psikolojik faiz oranı yüzde 1 olarak biliniyor. Faiz oranı yüzde 1’i aştıkça, kredi kullanımı da aynı ölçüde geriliyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, yükselen faizler nedeniyle konut kredisi kullanımı yüzde 79.1 azalarak 8 bin 65’e geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli (kredili) satışların payı yüzde 5.5’e kadar düştü. Bu oran yüzde 30’lu seviyelerde bulunuyordu.

Bankaların 6 Aralık 2018 Tarihli Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi (120 Ay Vadeli 100 Bin Lira Konut Kredisi Temel Alınmıştır)

Emlak365'ten alınan bilgilere göre;



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,92



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Vakıfbank emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,28



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35