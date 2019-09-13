Faize ikinci darbe geldi, sıra özel bankalarda

FAİZLERİ 4.5 yıl aradan sonra temmuzda 425 baz puan düşüren Merkez Bankası indirim hamlesine dün 325 baz puanlık indirimle devam etti. Piyasaların beklentisinin üzerinde indirim yapan Merkez Bankası politika faizini yüzde 19.75’ten 16.50’ye indirdi. Böylece Böylece 1.5 ayda faizlerde 750 baz puan indirim yapılmış oldu. Murat Uysal başkanlığında toplanan Merkez Bankası (MB), dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gerekçe olarak ‘ekonomideki kademeli toparlanma’yı gösterdi.

TOPARLANMA SÜRECEK

Bankadan yapılan açıklamada “Mevcut para politikası duruşu, hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir” denildi.

ADIM BEKLENİYOR

Faiz indiriminin ardından gözler yeniden özel bankalara çevrildi.25 Temmuz’daki ilk indirimin ardından kamu bankaları faizde yüklü indirim yapmış ancak özel bankaların indirimi sınırlı kalmıştı. Konut kredisinde kamu bankaları faizi aylık yüzde 0.99’a çekerken özel bankaların faizi hâlâ yüzde 1.30-2.00 bandında seyrediyor. Benzer tablo ticari krediler tarafında da yaşanıyor. Şimdi Merkez’in bu adımının ardından özel bankaların yeni bir indirim sürecine girmesi bekleniyor. Faiz indirimi sonrası iş dünyası temsilcileri de bu yönde çağrı yaparak bu sürece özel sektör bankalarının da destek vermesini istedi. diler tarafında da yaşanıyor. Şimdi Merkez’in bu adımının ardından özel bankaların yeni bir indirim sürecine girmesi bekleniyor. Faiz indirimi sonrası iş dünyası temsilcileri de bu yönde çağrı yaparak bu sürece özel sektör bankalarının da destek vermesini istedi.

İŞ DÜNYASI: BANKALARDAN RAHATLATICI HAMLE BEKLİYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Merkez Bankası’nın cesur şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi iş dünyasına moral verdi. Şimdi sıra bankalarda. Bankalar, ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar. Artık ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli. Bankalar kredi faizlerini indirsin ki yatırım iştahı artsın.

● Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz.

● Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: İş dünyası olarak, Merkez Bankası’nın piyasalara güven veren ve küresel dinamiklerle örtüşen kararlarının devam edeceğini umuyoruz. Faiz maliyetlerinin de düşmesiyle birlikte, son dönemde gerileme yaşayan yatırımların tekrar artışa geçeceğine, artan yatırımlarla birlikte üretimin ve istihdamın artacağına inanıyoruz..

● Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın: AB ve ABD gibi dünyanın büyük ekonomileri de aynı gerekçelerle faizleri düşürürken biz kayıtsız kalamazdık. Piyasaların genişlemesi için alınmış olan bu karar piyasalara çok büyük moral oluyor. Merkez Bankası yeni yönetimi piyasaların nabzını iyi okuyor. Tüm kötü senaryolara rağmen gerçekleri görerek, faiz konusunda doğru kararlar vermeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi piyasalara moral oluyor. Unutmayalım ki, ekonomileri ayakta tutan ana argümanlardan biri de moraldir.

● Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Faiz indirimi, reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu. Yüksek faiz dinamik ve üreten bir ekonominin önündeki en önemli engellerden biriydi. Faizde indirime gidilmesi ve bunun kredi faizlerine yansımasını reel sektör olarak olumlu buluyoruz. Bu gidişata özel sektör bankalarının da destek vererek faiz indirimi gerçekleştirmelerini bekliyoruz.

● İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Alınan bu kararların piyasalarımıza ve reel sektörümüze de aynı oranlarda yansımasını beklemekteyiz. Ancak bankalarımızın, özellikle kamu bankaları dışında olanlarının kredi mekanizmalarını tabela fiyatları düşmesine rağmen ‘raftan çıkarma’ noktasında halen çok isteksiz ve gönülsüz olduklarını da görmekteyiz.

EKONOMİSTLER YIL SONU İÇİN İKİYE BÖLÜNDÜ

MERKEZ Bankası’nın yıl sonuna kadar 24 Ekim ve 12 Aralık’ta iki ayrı toplantısı daha olacak. Ekonomistler şimdiden bu toplantılardan çıkacak sonuçlar için tahminde bulunmaya başladı. Ancak ekonomistler yılın son toplantısı için ikiye bölündü. Yabancı ekonomistler Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faizi 12.5 seviyesine çekeceğini diye getirirken Türk ekonomistler ise agresif bir indirim beklemiyor. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek “Yıl sonu politika faizi oranı seviyesini yüzde 15,50’den yüzde 15’e revize ediyoruz” derken İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ ise “Yıl sonuna kadar toplam 150-200 baz puan aralığında ilave bir indirim olmasını öngörebiliriz” dedi. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise “Politika faizi, yüzde 12.50 seviyelerine kadar indirilebilir dedi.

BORSA 103 BİNİ TEST ETTİ, DOLAR 5.65 LİRAYA İNDİ

FAİZ indirimi kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi. Karar öncesinde 5.76 liraya kadar çıkan dolar, faiz indirimi sonrasında son haftanın en düşük seviyesi olan 5.65’li seviyelere kadar geriledi. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 15.09’a gerilerken, 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 15.10 seviyesine indi. Borsa ise banka hisseleri öncülüğünde 103.000 puanın üzerini test etmesinin ardından gelen kar satışlarıyla günü 0.5 artışla 102.447 puandan kapattı.

ECB DE FAİZ DÜŞÜRDÜ TRUMP FED’E KIZDI

MERKEZ Bankası’nın yanında bir indirim kararı da Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) geldi. ECB faizi 10 baz puan düşüşle yüzde eksi 0.50’ye indirmesinin yanında, varlık satın alım programının, aylık 20 milyar Euro ile 1 Kasım’dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Kararın ardından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ECB’nin Euro’nun dolar karşısındaki değerini düşürme konusunda başarılı olduğunu, ABD Merkez Bankası’nın (FED) tek yaptığının ise ‘oturmak’ olduğunu söyledi.