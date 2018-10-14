Faizsiz finans ile aylık 250 milyonluk satış

Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi ile ev ve araba sahibi olanların sayısı her geçen gün artıyor. Önce mülk sahibi olup ödemek yerine, ödedikten sonra teslim alma üzerine kurulu olan sistem tasarrufu da artırıyor. Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya Finansevim sistemini anlattı. Özkaya, 120 kişilik bir grupta en geç 24 ay içinde bir katılımcının ev sahibi olabildiğini söyledi.

Faizsiz finans sisteminden bahseder misiniz?

Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemini gerçekleştiriyoruz. Uyguladığımız sistemde, kişiler imece usulü, tasarruf ederek ve yardımlaşarak mal sahibi oluyorlar. Günümüzde bunu kaybetmeye başladık. İnsanlar bir şeye sahip olduktan sonra parasını ödemeyi daha aktif ve kalıcı buluyorlar. ‘Önce alayım sonra ödeyeyim’ dünyanın gidişatı bu anlayışa gidiyor. Bizim dedelerimiz geçmiş dönemlerde tasarruf modeliyle, yardımlaşarak bir şeylerin sahibi olmuş. En basitinden ev yapacakları zaman eş dost bir araya gelip yardımlaşarak ev, araba sahibi olmuşlar. Ama günümüz şatlarında insanlar çok fazla beklemeyi tercih etmiyor. Bu sistemlerde şöyle bir kazanç elde ediyoruz; insanlar hem faize bulaşmamış oluyorlar hem de ceplerinden ekstra para ödemiyorlar. Bugün faiz oranlarına bakarsak 120 ay vadede ev sahibi olmak isteyen kişi 200 bin TL bir evin 623 bin TL bir geri ödemesi var. Sistemimiz için kaba bir tabir ile bayanların gün sistemi diyebiliriz. Bu gün sisteminde 10 tane bayan bir araya geliyor ve her ay sırasıyla bir kişi altın ya da küçük ev aletleri alıyor. Bu şekilde kendi aralarında yardımlaşıyorlar. Tabii bu modelde birisi ilk ay alırken birisi son ay alıyor. Biz de bayanların gün sistemi gibi insanları bir araya getiriyoruz. 12 ay’dan, 360 aya kadar insanları bir araya getiriyoruz. İnsanlar sırasıyla ev sahibi olurken en sonuncuyu beklemiyorlar. Diyoruz ki 120 aylık bir gruba dahil olursanız o grup içerisinde sizi en kötü 24 ayda ev sahibi yaparız diyoruz.

Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Kalan finansmanı siz mi finanse ediyorsunuz?

Öz sermaye ile finansmanını biz sağlıyoruz. Şirketi kurduğumuzda bu işe yüzde 50 ortak bir yatırımcı ile başladık. Sektörde 10 yıl deneyimimiz vardı. Biz deneyimimizi, yatırımcımız ise sermayesini koydu, böylelikle de işe başlamış olduk. Sektörde olmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz değişiklikleri bu sistemde uygulamaya koyduk. Nedir bunlar mesela? İnsanlar Finansevim sistemi ile iş kurabiliyor, düğün yapabiliyorlar ya da evinin eşyalarını değiştirebiliyorlar. Ayrıca bütün firmalar gibi bizde başlangıçta katılım bedeli alıyoruz.

Katılım bedeli yüzde kaç?

Katılım bedelimiz, yüzde 8 ila 10 arasında değişiyor. Örneğin 200 bin liraya ev almak isteyen bir kişinin 20 bin lira katılım bedelini ödemesi gerekiyor. 200 bin liralık bir daire almak isteyen kişinin kenarında katılım bedeli olan 20 bin lira bulunmayabiliyor. Katılım bedelini, lansmana çıktığımız dönemde, 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlamıştık. Şu anda ise 24 aya kadar taksitlendirme yapıyoruz. 24 ay boyunca taksitlendirmemiz sayesinde kişinin ödeme yapması ve ev sahibi olması kolaylaşıyor. Bir kişi bu sisteme aylık 1000 TL ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Bugüne kadar 7 aylık bir süreç içerisinde takriben 100 civarında aileyi, ev, araba ve iş yeri sahibi yaptık.