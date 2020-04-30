FAO Kıdemli Politika Uzmanı Broca'dan Türkiye'ye ''Kovid-19 tedbirleri'' övgüsü

AA 30 Nisan 2020 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:33

Broca, AA muhabirine, Kovid-19'un gıda üretimi ve tarımsal tedarik zincirlerine etkilerine ve bunlara yönelik alınabilecek tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gıda tedarik zincirinin oldukça karmaşık bir yapı olduğuna işaret eden Broca, virüsün yayılması ve tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla küresel gıda sisteminin risk altında bulunabileceğini söyledi.

Broca, mevcut durumda gıda tedarikinde minimum düzeyde aksamalar görüldüğünü ifade ederek, "Küresel tahıl stokları ve bu yıl için buğday ile diğer temel mahsullerin görünümü olumlu. Meyve ve sebzeler gibi çabuk bozulabilir ürünlerin arzı zincirdeki aksaklıklardan etkilenmiş olsa da henüz etkileri hissedilmedi. Hayvan yemi ve mezbahalarda kapasite düşmesi nedeniyle hayvancılık sektöründe zorluklar görüyoruz." dedi.

Taşıma rotalarındaki tıkanmaların da taze gıda tedarik zincirleri için engelleyici olduğuna dikkati çeken Broca, arz, stok ve üretimin yoğun olduğu başlıca ürünlerde fiyatlarda ani artışlar beklenmediğini ancak kısa vadede et ve çabuk bozulabilen ürünlerde bu olasılığın bulunduğunu dile getirdi.

Broca, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimin Kovid-19 salgınından etkileneceğini vurgulayarak, "Gıda güvenliği açısından, Türkiye'nin kısa ve orta vadede ciddi sorunlarla karşılaşmayacağı tahmin ediliyor." diye konuştu.

Kovid-19 karantinalarının özellikle hizmet sektörünü ve küçük ölçekli işletmeleri etkilediğini anımsatan Broca, buralarda çalışanların yiyecek ve gerekli diğer ürünleri satın almada zorlanabileceğini anlattı.

Broca, Türkiye'de Kovid-19'un gıda ve tarımsal üretime olumsuz etkilerini azaltma konusundaki çalışmalara değinerek, "Tüm bunları, gıda tedarik zincirlerini korumaya ve herkese yeterli ve besleyici gıda sağlamaya yönelik olumlu adımlar olarak memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- ÖNLEMLER



Kovid-19'a karşı önlemlerin ne kadar erken alınırsa o kadar az maliyetli olacağını belirten Broca, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi ailelere gıda dağıtımı, sosyal koruma programlarının güçlendirilmesi, salgından etkilenen sektörlerdeki işçiler için temel gıda vergilerinden muafiyet, yerel çiftçilerden alınan taze gıdaların dağıtımının önceliklendirilmesi, gıda dağıtımında dijital araçların kullanılması, ülkelerin sosyal yardım programlarının geliştirilmesi, ticaret ve vergi politikalarının Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yeniden belirlenmesi gibi tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyorum."

Broca, Kovid-19'dan korunmak için fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, bunun bir solunum yolu hastalığı olması sebebiyle virüsün gıda veya gıda ambalajlarından bulaşmasının olası olmadığını söyledi.

Öte yandan, gıda endüstrisinde hijyen önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Broca, "Çevreyi, tüm ekipmanı, aletleri ve yüzeyleri temiz tutmak gıda güvenliği için çok önemli. Maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar doğru kullanıldığında hastalıkların yayılmasını azaltmada etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Broca, gıda alışverişi sırasında belirlenen kurallara uyulması ve mümkün olduğunca çevrim içi alışveriş yapılması gerektiğine işaret ederek, Türkiye'de de online satışlarda yüzde 400 artışın tespit edildiğini bildirdi.

- BAĞIŞIKLIK İÇİN SAĞLIKLI DİYET



Salgın süresince beslenmenin önemine değinen Broca, "FAO insanları bol miktarda meyve ve sebze yemeye, sağlıklı yağların yer aldığı zengin bir diyet yapmaya, yağ, şeker ve tuz alımının izlenmesine, düzenli su içmeye ve gıda hijyeni kurallarına uymaya teşvik ediyor." dedi.

Broca, sağlıklı bir diyete ek olarak, sigara içmeme, düzenli egzersiz yapma, yeterli uyku alma, stresi en aza indirme ve stresle başa çıkma gibi ek davranışları içeren sağlıklı yaşam tarzının da bağışıklık için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın 7'nci en büyük tarım üreticisi olduğunu ve ülkede çeşitli tarımsal ürünlerin üretildiğini hatırlatan Broca, şunları kaydetti:

"Bu da Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arzı açısından birçok avantajı olduğunu gösteriyor. Kamu düzeyinde de hükümetin mevcut iyi uygulamalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi kritik önem taşıyor. Gıda güvenliği, gıda tedariki, gıda ve temel tüketim mallarını düzgün bir şekilde sağlama ihtiyacı oldukça iyi anlaşıldı. Pandemiyle başa çıkarken, ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesi son derece önemli. Bu amaçla tarımsal üretim planlaması, teşvikler ve sübvansiyon politikaları yeni bir bakış açısıyla yeniden düzenlenebilir."