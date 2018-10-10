Fatih Akdeniz’de ilk sondaja başlıyor

İkinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız. Akdeniz’de uluslararası hukuka dayalı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağız” dedi. Antalya’da düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Dönmez “Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de Türkiye Petrollerine ait uluslararası sahalarda sismik çalışmalarına devam edecek” dedi.

NÜKLEER SÜRÜYOR

Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Sinop Nükleer Santrali’nde fizibilite ve inceleme çalışmalarıyla birlikte üçüncü nükleer santral için de Çin şirketiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlatan Dönmez “Santral için Trakya Bölgesini düşünüyoruz” dedi. Öte yandan Bakan Dönmez, gelecek hafta, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri’nin açılışının planlandığını bildirdi.

GÜNEŞ VE RÜZGARDA YENİ PLANLAR VAR

Bakan Dönmez, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak için gerekli adımları attığını belirterek “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerini daha orta ve küçük ölçekte de yapmayı düşünüyoruz. Kars’tan Edirne’ye kadar her ilde 40-50’şer megavatlık güneş enerjisi santrali planlıyoruz” dedi. Dönmez, yeni YEKA ihalelerinin orta ve küçük ölçekli olabileceğini ifade ederek “Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarında geçen yıl bir rekor kırdık. Burada yaklaşık 5 bin megavatlık bir kapasite devreye girdi. Ayrıca, rüzgar enerjisinde dört bölgede 250’şer megavat olmak üzere toplamda bin megavatlık bir YEKA planımız daha olabilir” dedi.