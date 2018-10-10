Fatih Akdeniz’de ilk sondaja başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz’de ilk sondajını gerçekleştirecek.
İkinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız. Akdeniz’de uluslararası hukuka dayalı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağız” dedi. Antalya’da düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Dönmez “Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de Türkiye Petrollerine ait uluslararası sahalarda sismik çalışmalarına devam edecek” dedi.
NÜKLEER SÜRÜYOR
Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Sinop Nükleer Santrali’nde fizibilite ve inceleme çalışmalarıyla birlikte üçüncü nükleer santral için de Çin şirketiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlatan Dönmez “Santral için Trakya Bölgesini düşünüyoruz” dedi. Öte yandan Bakan Dönmez, gelecek hafta, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri’nin açılışının planlandığını bildirdi.
GÜNEŞ VE RÜZGARDA YENİ PLANLAR VAR
Bakan Dönmez, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak için gerekli adımları attığını belirterek “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerini daha orta ve küçük ölçekte de yapmayı düşünüyoruz. Kars’tan Edirne’ye kadar her ilde 40-50’şer megavatlık güneş enerjisi santrali planlıyoruz” dedi. Dönmez, yeni YEKA ihalelerinin orta ve küçük ölçekli olabileceğini ifade ederek “Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarında geçen yıl bir rekor kırdık. Burada yaklaşık 5 bin megavatlık bir kapasite devreye girdi. Ayrıca, rüzgar enerjisinde dört bölgede 250’şer megavat olmak üzere toplamda bin megavatlık bir YEKA planımız daha olabilir” dedi.
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