'Fatih gemisine deniz üstü operasyonlara başlandı'

Programın organizasyonu yapan şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya helikopter üreticisi Leonardo Helicopters tarafından bu yıl 10.'uncusu Antalya'da gerçekleştirilen "Oil&Gas Semineri"ne Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ile sektördeki 150'nin üzerinde önemli isim katıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kesici, etkinliğin açılışında, gelecek nesiller için güvenli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Offshore havacılık faaliyetleriyle desteklenen güvenli, rekabetçi ve çevresel açıdan sürdürülebilir enerji arzının modern toplumlar, endüstriler, evler ve yaşam tarzı için temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kesici, "Bu kapsamda Kaan Havacılık, açık deniz operasyonları için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildi. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen havacılık şirketlerinden biri olan Kaan Havacılık, Akdeniz'de derin su sondajı yapmakta olan "Fatih" gemisine deniz üstü operasyonlarına başladı. Kaan Havacılık'ın offshore'da, TPAO ile birlikte uluslararası petrol ve gaz operasyonlarını, uluslararası kalite ve standartlarda gerçekleştireceğine inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

- "Sığ denizlerimizde petrol aranacak"

TPAO Satınalma ve Lojistik Departmanı Başkanı Mehmet Yavuz Gencer de Türk Petrollerinin son 10 yılda, 11 bin 600 kilometrekarelik arazi ve 99 bin kilometrekarelik deniz alanı üzerinde incelemelerle sismik veriler topladığını belirterek , "Geçtiğimiz 10 yılda karada 400'ü aşkın keşif kuyusu açılmış, 300 milyon varil petrol üretilmiştir. Türkiye Petrolleri'nin 2017'de günlük ortalama üretimi 100 bin varilden fazladır." değerlendirmesini yaptı.

Offshore iş birlikleriyle hedefin, Türkiye çevresindeki sularda daha az keşfedilen bölgelere odaklanmak, mevcut üretim bölgelerimizin üretim kapasitesini yeni teknolojiler kullanarak artırmak olduğunu anlatan Gencer şunları kaydetti:

"Alışılmamış sondaj yöntemlerine özel önem vereceğiz. Uluslararası petrol ve gaz şirketleriyle karlı ortaklıklar kurmak için fırsatları yakından takip ediyoruz. Yerel şirketleri, keşif ve üretim aşamalarında kullanılan ekipman ve yazılım üretiminde yer almaya teşvik edeceğiz."

Kaan Havacılık Genel Müdürü Kemal Süler ise Türkiye'nin kendi sularında yürüttüğü petrol aramacılığı faaliyetlerinde "Fatih" sondaj gemisine Leonardo Helicopters'in üretimi olan 2 adet AW139 modeli helikopter ile offshore hizmeti verdiklerine işaret etti.

Türkiye'de offshore açısından yeni bir dönem başlayacağına değinen Süler, "Derin denizlerimize ilave olarak sığ denizlerimizde de petrol arama faaliyetleri başlanacak ve offshore operasyonlarımız genişleyecek. Türkiye offshore'un gücüyle enerji keşiflerine tam gaz devam edecek. Türkiye çevresindeki sularda enerji keşfi offshore'un verdiği destekle büyüyecek." açıklamasında bulundu.