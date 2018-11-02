Fatih sondaj gemisinin çalıştığı bölgede risk yok

Fatih sondaj gemisinin çalıştığı bölgenin riskli olmadığını belirten Dönmez, "Şu an itibarıyla herhangi bir taciz ve tehdit yok. Fatih orada çalışmalarını yapacak. Gerekli uyarıları yaptık. Güvenlik birimlerimiz çalışmaya nezaret ediyor." dedi.

Dönmez, ikinci sondaj gemisi için de bağlantıların yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnşallah o da gelecek. Onu da daha çok Karadeniz için düşünüyoruz. İngilizler, Kuzey Denizi'nde ilk petrolü 70'lerde başlayıp 150 kuyu kazıp bulamadılar. Tası tarağı toplayıp çıkacakken bir kuyu daha açtılar ve orada buldular. Biz, 150 kuyu inşallah beklemeyeceğiz ama işin doğası gereği her kuyudan gaz ya da petrol bulunmuyor. İlk kuyuda bulursak memnun ve mutlu olacağız ancak kısa vadede havlu atmayı düşünmüyoruz."

Enerjide dışa bağımlılık konusunda eleştirileri de yanıtlayan Bakan Dönmez, "Evet ithalatımız yüksek. Ancak fazla değil 8-10 sene önce elektriğin yüzde 60'ı doğal gazdan üretiliyordu. Şimdi yüzde 30'larda. Yerli ve yenilenebilir enerjinin oranı yüzde 37'ydi 5 yıl önce. Bu yıl yüzde 50'nin biraz üzerindeyiz. 2023'te yüzde 60'lar hedefimiz. Doğal gaz başta olmak üzere diğer maden kaynaklarında araştırmalara yoğun şekilde devam ediyoruz." dedi.

Dönmez, termik santrallerle ilgili birçok önyargının olduğunun ve zaman zaman yerel halktan da şikayetler geldiğinin altını çizerek, "Israrla söylüyoruz. Yerli kömüre dayalı termik santraller eskisi gibi değil. Son derece modern ve emisyon değerleri AB kriterlerinin de altında. Bu şartla ihale ediyoruz." dedi.

Rüzgarda 7 bin megavat kurulu güç olduğunu kaydeden Dönmez, 2023 hedeflerine ilişkin soruya da şöyle cevap verdi:

"Rüzgarda hedefimiz 13 bin megavat. Güneşte mevcut kapasite 5 bin 190 megavat, hedefimiz 11 bin 365 megavat. Hidrolikte şu an 28 bin megavat, hedef 32 bin. Jeotermalde mevcut bin 198 megavat, hedef bin 768 megavat. Biyokütlede şu an 700 megavat ve hedefimiz bin 137 megavata ulaşmak. Bunlar ihtiyaçlara göre planlandı."

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, sıradaki kurum ve kuruluşların bütçelerini görüşmek üzere, birleşimi, 5 Kasım Pazartesi günü toplanmak üzere kapattı.