‘Fatih ve Yavuz Akdeniz’i delik deşik ediyor’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te AK Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenen İl Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak “Farklı odaklardan da anlamsız itirazlar duyuyoruz. Bu itiraz ve oldu-bittilerle bizi Akdeniz’de oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz’de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz.” diye konuştu. Sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un Akdeniz’de yılmadan çalıştığını aktaran Dönmez, şunları söyledi: “Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da açıkça belirttiği gibi Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız. Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlamış olacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz. Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz’i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli, yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız.”
TANAP AÇILIYOR
TANAP’ı tamamlayıp Avrupa’ya bağladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti: “TANAP’ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Biz TANAP’ı rekorlar kırarak tamamladık. Lakin yapımı devam ediyor. Biz de Avrupa’ya gaz vermek için onları bekliyoruz. TANAP’tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız. TürkAkım ve TANAP, milletimizin sorunsuz şekilde doğal gaz kullanmasını sağlarken, Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamada da anahtar bir rol alacağız.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından toplantıya katıldı. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna (solda), Bakan Dönmez’e fotoğrafının işlendiği resim hediye etti.
BOĞAZ’DA HER AN BİR KAZA MÜMKÜN
Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanların bundan önceki Türkiye projelerine de karşı çıktığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti: “Kanal İstanbul, dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan İstanbul Boğazı’nı korumak ve yeni nesillere miras bırakmak için ortaya çıktı. Projenin amaçlarından birisi de bu tarihi şehri, kültürel ve doğal mirası korumak, bu mirasa sahip çıkmaktır. İstanbul Boğazı’ndan son 10 yılda 89 bini petrol ve ürünleri gibi tehlikeli madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713’ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an Allah muhafaza bir kaza olabilir.”
‘YİNE BENZİN KOYMADIK’
Dönmez, tanıtılan yerli otomobilin Türkiye´nin gururu olacağını belirterek, “Yıllar önce Devrim arabaları yapıldığında `Batı kafasıyla araba yaptık ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk´ diyerek proje bitirildi. Şimdi ise bu hikayede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kez yerli otomobilimizi Türk aklıyla, Türk mühendisliğiyle ve milletin desteğiyle yaptık. Ama yine benzin koymadık. Çünkü aracımız tamamen elektrikli” dedi. Dönmez “Çalışmalarımızla yerli otomobilin elektriğini de yerli üretmiş olacağız. Bu hedefe de ulaşacağımızdan eminiz. Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor” diye konuştu.