‘Fatih ve Yavuz Akdeniz’i delik deşik ediyor’

29.12.2019 01:50 - Güncelleme: 29.12.2019 01:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te AK Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenen İl Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak “Farklı odaklardan da anlamsız itirazlar duyuyoruz. Bu itiraz ve oldu-bittilerle bizi Akdeniz’de oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz’de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz.” diye konuştu. Sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un Akdeniz’de yılmadan çalıştığını aktaran Dönmez, şunları söyledi: “Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da açıkça belirttiği gibi Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız. Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlamış olacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz. Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz’i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli, yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız.”

TANAP AÇILIYOR

TANAP’ı tamamlayıp Avrupa’ya bağladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti: “TANAP’ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Biz TANAP’ı rekorlar kırarak tamamladık. Lakin yapımı devam ediyor. Biz de Avrupa’ya gaz vermek için onları bekliyoruz. TANAP’tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız. TürkAkım ve TANAP, milletimizin sorunsuz şekilde doğal gaz kullanmasını sağlarken, Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamada da anahtar bir rol alacağız.”