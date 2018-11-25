Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fatih’in kardeşi Karadeniz’de gaz arayacak

Türkiye bölgesindeki enerji kaynaklarına yönelik arama ve çıkarma çalışmalarına hız verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayacak ikinci sondaj gemisinin aralık ayında geleceğini ve Karadeniz’de çalışmalara başlayacağını bildirdi. Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayacak ikinci sondaj gemisinin aralık ayında geleceğini ve Karadeniz’de çalışmalara başlayacağını belirterek “Fatih sondaj gemimiz Antalya açıklarında sondaja başladı. Aynı teknik özelliklerde. Bu gemi de ortalama yılda 2 kez sondaj yapabiliyor. Bizim Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarımız 7-8 yıldır devam ediyordu. O çalışmaları analiz edip hangi alanda daha fazla hidrokarbon rezervi çıkabilir, bir mühendislik çalışması” dedi.    

ENERJİDE GÜÇLENECEĞİZ

Dönmez, Türkiye’nin enerji kaynakları açısından kendine yeten bir ülke olmadığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Özellikle son yıllarda yerli ve yenilebilir kaynakların enerjideki payının artırılmasını vurguladık. Şu anda elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 50 civarında. Kurulu güç açısından bakarsanız bu yüzde 58-59’larda... Yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam üretim içindeki payı atmosferik koşullara bağlı olarak değişiklik arz ediyor. Bu oranları artırmak için çalışmalarımız sürüyor.” TürkAkım ve TANAP projelerine dikkati çeken Dönmez, “Yaptığımız yatırımlarla günlük doğal gaz arz kapasitemiz 303 milyon metreküpe çıktı. Yani artık yüzde 20 yedeğimizde var. LNG terminallerini ilave ederek başardık” dedi.    

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA