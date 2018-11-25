Fatih’in kardeşi Karadeniz’de gaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayacak ikinci sondaj gemisinin aralık ayında geleceğini ve Karadeniz’de çalışmalara başlayacağını bildirdi. Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayacak ikinci sondaj gemisinin aralık ayında geleceğini ve Karadeniz’de çalışmalara başlayacağını belirterek “Fatih sondaj gemimiz Antalya açıklarında sondaja başladı. Aynı teknik özelliklerde. Bu gemi de ortalama yılda 2 kez sondaj yapabiliyor. Bizim Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarımız 7-8 yıldır devam ediyordu. O çalışmaları analiz edip hangi alanda daha fazla hidrokarbon rezervi çıkabilir, bir mühendislik çalışması” dedi.

ENERJİDE GÜÇLENECEĞİZ

Dönmez, Türkiye’nin enerji kaynakları açısından kendine yeten bir ülke olmadığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Özellikle son yıllarda yerli ve yenilebilir kaynakların enerjideki payının artırılmasını vurguladık. Şu anda elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 50 civarında. Kurulu güç açısından bakarsanız bu yüzde 58-59’larda... Yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam üretim içindeki payı atmosferik koşullara bağlı olarak değişiklik arz ediyor. Bu oranları artırmak için çalışmalarımız sürüyor.” TürkAkım ve TANAP projelerine dikkati çeken Dönmez, “Yaptığımız yatırımlarla günlük doğal gaz arz kapasitemiz 303 milyon metreküpe çıktı. Yani artık yüzde 20 yedeğimizde var. LNG terminallerini ilave ederek başardık” dedi.