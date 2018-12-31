'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Türkiye, Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisinin de gelmesiyle Akdeniz ve Karadeniz’de ‘doğalgaz ve petrol arama çalışmaları’nı hızlandıracak. Barbaros ve Oruç Reis sismik gemilerinin yaptığı araştırma sonrasında halen Alanya 1 bölgesinde sondaja başlayan Fatih gemisinin 2.5 ay içinde çalışmalarını tamamlaması beklenirken, yeni gelecek gemi de şubatta Akdeniz’de olacak. Böylece her iki gemi yılda 4 sondaj yapabilecek. Ayrıca Mersin açıklarında ayaklı sistemle yürütülen sığ deniz operasyonu da çalışma bitince Adana Karataş bölgesine aktarılacak. Derin deniz sondajının, kara ve sığ sahalara kıyasla daha zor bir süreç olduğunu söyleyen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, sondaj faaliyetlerinde gelinen noktayı anlattı.

SONUÇ 2.5 AY İÇİNDE

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in ilk seferine çıktığını ve ekimde Alanya-1 kuyusunda göreve başladığını hatırlatan Bakan Dönmez, “150 günlük bir programımız vardı, şu anda herhalde bir 2 ayı doldurduk, 60 günü dolmuş oldu. İşte bir 2-2.5 ay içerisinde netice almayı ümit ediyoruz. Yani bu netice şu: Tabi biz olmasını, daha doğrusu bulmayı ümit ediyoruz, ama en azından var veya yok demek için o 150 günü beklemek zorundayız” dedi. Dönmez “İngiltere 1970’te Kuzey Denizi’nde petrolü, gazı 150’nci kuyuda bulmuştu. Tabi o günkü teknoloji böyle değildi. Biz biraz sabırsız milletiz, inşallah o kadar beklemeden varsa bulacağız. Bunu da ümit ediyoruz” diye konuştu.

2’NCİ GEMİ ŞUBATTA

İkinci sondaj gemisinin satın alındığını ve Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığını belirten Dönmez, geminin şubatta Akdeniz’de göreve başlayacağını söyledi. Dönmez “İkinci gemimizde yolda. Mülkiyeti İskandinav ülkelerindeydi, Malezya’da operasyondaydı. Gemimiz şu anda seyir halinde. O da Şubat ortası gibi inşallah Akdeniz’de olacak” diye konuştu. Enerji Bakan Fatih Dönmez, her iki geminin de yılda 2 sondaj yapma imkanı olduğu bilgisini verdi. Böylece Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de yılda 4 derin yapabileceğini söyleyen Dönmez, derin deniz sondajının zor bir süreç olduğunu dile getirdi.

TARİHİ REKOR KIRDIK

Maden Tetkik Arama’nın (MTA) sondaj uzunluğunda tarihi rekor kırdığını söyleyen Bakan Dönmez, “Biz geçtiğimiz yıl 1 milyon metre sondaj yapmıştık, bu sene inşallah 1.5 milyonu bulacağız. Bunlar tarihi rekorlar” dedi. Yer altından çıkarılan kömür miktarı hakkında da bilgi veren Dönmez, “Burada ciddi miktarda kömür rezervi de ilave oldu. Ben size sadece onu söyleyeyim, 3.3 milyar ton, bu son 2017 ve 2018’de, yani iki yılda ortaya çıkartılan madenlerde 3.3 milyar ton kömür rezervi, 1.5 milyar ton tenardit, yani burada biraz belki diğer metal, kurşun, çinko, bakır, altın gibi maden varlıklarına da rastlandı. Şimdi tabi bunlar ilk keşifler, ekonomik karşılığı olması lazım, yani işletilebilir” dedi.