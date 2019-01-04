Fazla yağlı ve tuzlu olan gıdaya kırmızı ışık

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen obeziteyle mücadele çalışmaları kapsamında Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılacak. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sıvı ya da katı olarak satışa sunulan ambalajlı gıdalarda, üründe yer alan yağ, doymuş yağ, şeker ve tuza ilişkin referans alım oranları etikette belirtilecek. Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuzda alınması gereken referans alım değerlerine ilişkin olarak, ‘trafik ışığı’ modeliyle renkli etiketleme yapılacak. Gıda ambalajlarında, sarı, yeşil ve kırmızı uyarılar yer alacak.

NASIL UYGULANACAK?

Renklendirme uygulaması, her bir besin ögesi için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Örneğin, yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz içeren bir gıda ürününün ambalajında, yağ ve tuz için ‘kırmızı’, şeker için ‘sarı’ uyarı yer alabilecek.

Renkli etiketleme kuralları içecekler ve katı gıdalar için iki farklı şekilde olacak. Katı ve sıvı gıdalarda, kişinin günlük tüketebileceği miktarlara göre referans alım değerleri tespit edildi. Bu alım değerlerinin gıdanın içindeki miktarına göre, ‘düşük’, ‘orta’ ve ‘yüksek’ olmak üzere üç kriter belirlendi. Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz yönünden düşük ürünlerde yeşil, orta ürünlerde açık sarı, yüksek ürünlerde kırmızı renkler kullanılacak. Örneğin, yüksek kriterleri belirlenirken yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz besin ögeleri için referans alım oranının yüzde 25’inden fazla olması gerekecek. Katı bir gıdanın her 100 gramında 1.5 gramdan fazla tuz varsa kırmızı renk, 12 gram yağ varsa sarı renk, 4.6 gram şeker varsa yeşil renk konacak. Yağ, şeker ve tuz gibi besin ögelerinin gıdanın bileşiminde yer almaması durumunda renklendirme yapılmayacak.

Glüten uyarısı da yer alacak

Yönetmelikle yapılacak bir diğer düzenlemeye göre, çölyak hastalarının hassasiyetleri dikkate alınarak, isteğe bağlı bilgilendirme kapsamında glüten içermeyen gıdaların etiketlerinde ‘Glüten içermez’, ‘Glütensiz’, ‘Glüten yoktur’ gibi ifadeler kullanılabilecek. Taze meyve ve sebze, balık için zorunlu etiket bilgileri de belirlenecek. Taze meyve ve sebze etiketlerinde zorunlu bilgi olarak ürünün adı ve varsa çeşidi, menşe bilgisi, kükürt dioksit bilgileri yer alacak.