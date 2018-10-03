Fed Başkanı Powell: Gümrük tarifeleri fiyatları yükseltebilir

ABD Ulusal Çift Dilli Eğitim Derneği'nin (NABE) konferansı sorasında soruları yanıtlayan Powell, ancak, şu ana kadar bunun olduğuna ilişkin bir işaret görmediklerini söyledi ve ekledi:

"Tarifelerin fiyatları artırması potansiyeli var. Burada soru, yaşanacak artışın yalnızca bir fiyat düzeyi artışı mı olacağı, yoksa fiili enflasyonu canlandıracağı mı? Bunları şu ana kadar oluşan verilerde görmedik."