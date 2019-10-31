19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,719
  • 6,3871
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fed faizi 25 baz puan indirdi, dolar 5.69 lirayı gördü

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonominin büyümesini sürdürmesine destek olmak için bu yıl art arda üçüncü kez faiz indirdi. Fed'in faiz indiriminin ardından dolar 5.69 lirayı gördü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekim toplantısında beklentilere paralel 25 baz puan faiz indirerek, fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50-yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, ekonomi kötüye gitmedikçe daha fazla indirim olmayacağı sinyalini de verdi.
 
Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın Ekim ayı politika toplantısının ardından yaptığı açıklamada, para politikasının iyi bir konumda olduğunu belirtti ve ekledi:
 
"Ekonomiyi küresel gelişmeler karşısında güçlü tutmayı desteklemek ve süren risklere karşı bir miktar sigorta sağlamak için bu adımı attık. İlerde açıklanacak ekonomi verileri genel olarak bu bakış açımızla tutarlı kaldığı sürece para politikası konusundaki mevcut yaklaşımın uygun olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz."
 
ABD ekonomisine ilişkin görünümün "ılımlı" büyüme, güçlü istihdam piyasası ve enflasyonun Fed'in yıllık yüzde 2.0 hedefine yeniden yükselmesi olduğunu söyleyen Powell bu görünümün yalnızca "somut olarak yeniden değerlendirmesinin" Fed´i faizleri daha fazla düşürmeye yönlendirebileceğini vurguladı.
 
Para politikası metninden, ekonomik genişlemeyi sürdürmek için "uygun şekilde adım atacağı" ifadesini çıkaran Fed, bunun yerine "hedef faiz oranının uygun seyrini değerlendirirken, ekonomik görünüm için gelen verilerin etkilerini izleyeceği"ni ekledi.

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Uzmanlar uyardı: İndirim tuzağına düşmeyin

Uzmanlar uyardı: İndirim tuzağına düşmeyin

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi

Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Mikro yaşamdan fotoğraflar

Mikro yaşamdan fotoğraflar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan sert sözler: Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde

Başkan Erdoğan´dan sert sözler: Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA