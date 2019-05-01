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Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu

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ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu. Buna göre federal fonlama oranı yüzde 2.25 - yüzde 2.50 aralığında kaldı. Büyük ölçüde beklenti faiz değişikliği olmaması yönündeydi.

 

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