Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere politika faizini 2,00- 2,25 aralığında sabit tuttu
ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere politika faizini 2,00- 2,25 aralığında sabit tuttu.
- DHA
ABD Merkez Bankası (Fed) gösterge faiz oranını 2.00-2.25 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu.
Federal Açık Piyasa Komitesi´nin (FOMC) Washington´da gerçekleştirdiği toplantı sonrası Fed, faiz oranını beklentileri karşılayarak sabit tutma kararı alırken, gelecek aylarda faiz arttırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Toplantının ardından yayınlanan FOMC karar metninde, ABD genelinde ekonomik gelişmelerin güçlü bir şekilde devam ettiği, risklerin dengeli bir durumda olduğu ve işsizlik oranının azaldığına dikkat çekildi.
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