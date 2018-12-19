Fed, fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.00 – 2.25 seviyesinden yüzde 2.5 – 2.50'ye yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında faiz oranını 0.25 baz puan arttırdı.

Fed, 2018´in son toplantısında beklentilere paralel olarak oybirliğiyle faiz oranını 0.25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump´ın faiz arttırımının durması yönündeki uyarılarına rağmen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkardı.