Fed, fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.00 – 2.25 seviyesinden yüzde 2.5 – 2.50'ye yükseltti
Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son politika toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre banka faiz artırdı. Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi
- DHA
ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında faiz oranını 0.25 baz puan arttırdı.
Fed, 2018´in son toplantısında beklentilere paralel olarak oybirliğiyle faiz oranını 0.25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump´ın faiz arttırımının durması yönündeki uyarılarına rağmen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkardı.
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