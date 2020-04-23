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Ekonomi

Fed, Kovid-19 kredilerinin kullanım detaylarını aylık açıklayacak

ABD Merkez Bankasının (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 23:20 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 23:20
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Fed'den yapılan açıklamada, hane halkları ile işletmelere kredi akışını sağlamak ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için uygulamaya konulan kredi programlarının detaylarına ilişkin kamunun kapsamlı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.

Finansal raporlama ile politika oluşturma sürecinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temel alınarak raporlamanın yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarından faydalananlar, kredi tutarları ve faiz oranlarının yanı sıra her bir kredi için toplam maliyet, gelir ve ücret bilgileri gibi detayların paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu raporlamanın en az 30 günde bir yapılacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed, bu zor zamanda ekonomiyi desteklemeye yönelik eylemlerimize ilişkin kamuoyuna ve Kongreye detaylı bilgi sağlayarak şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdünde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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