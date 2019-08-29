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Fed/Daly: Ekonominin canlandırılmasından yanayım

San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin canlandırılmasını öngören mevcut para politikalarını desteklediğini belirterek, 'Ekonominin canlandırılmasından, olabildiğince kişinin iş bulmasından yanayım' dedi.

  • DHA
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Yeni Zelanda'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Daly, buna karşılık Eylül ayında toplanacak ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında nasıl bir tavır alacağını açıklamadı.
 
Daly, ABD'nin "güçlü" bir ivmeye sahip olan, ancak belirsizlikler ve global büyümüde yavaşlamadan kaynaklı ters rüzgarlarla karşı karşıya olan bir ekonomi için yeni bir faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığını değerlendirirken "bekle ve gör" modunda hareket ettiğini söyledi:
 
"Şu anda bekle ve gör pozisyonundayım. Önümüzdeki birkaç hafta iş dünyasının ve ekonomik verilerin tüketici güveni ile tüketici harcamaları konusunda ne söylediklerine, enflasyona odaklanacağım."
 
Enflasyonun güçlü gelmesi halinde bunun kendisine güven vereceğini belirten Daly, enflasyon verisinin zayıf gelmesinin ise üzerinde düşünmesi gereken bir konu olacağını vurguladı. Federal Açık Piyasa Komitesi 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak.

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