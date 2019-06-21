FED’in faiz indirim süreci Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

Türkiye piyasaları bu pazar yapılacak İstanbul yerel seçimlerine odaklanmışken, dünya piyasaları Fed’in faiz indirimini ve ABD’nin Çin ile azalan ticaretini konuşuyor. 24 TV’de Zeliha Saraç’ın hazırlayıp sunduğu Analiz Sentez canlı yayınına katılan Ekonomist Mustafa Aşkın, İstanbul’da bu pazar yaşanacak seçim sürecini, Fed’in faiz indirim sinyalini ve Türkiye’yi seçim sonrası bekleyen ekonomik tabloyu değerlendirdi.

“HER SEÇİM PİYASALARI ETKİLER”

Söze ‘Her seçim ve her beklenti piyasaları etkiler’ diye başlayan Mustafa Aşkın, ‘23 Haziran sonrası ekonomiye odaklanmalıyız’ mesajı verdi. Fed’den gelen faiz indirim sürecinin Türkiye için olumlu bir haber olduğuna dikkat çeken Aşkın, ‘Bizim gibi ülkelerin dışarıdan kaynak ihtiyacı var ve faizi düşen paranın maliyeti azalıyor. Fed’in tekrar para maliyetini düşürebileceğini söylemesi, bizim dışarından kaynak bulmamızın maliyetini ve ulaşımını olumlu yönde etkileyecektir.’ dedi. Şayet biz bu süreci etkin bir şekilde kullanabilirsek, bizim lehimize bir durum diyen Aşkın, bunun yaratacağı olumlu havanın hem borsada hem kurda önemli derecede kendini hissettireceğine dikkat çekti.

“ENFLASYONDA TEK HANEYİ GÖREBİLİRİZ”

Seçim sürecinin sonuçlanmasından sonra ekonomide açıklanan paketlerin etkisi ve etkin bir koordinasyonla enflasyonun düşmesinin beklendiğini ifade eden Aşkın, ağustos ayı sonrası baz etkisinin de eklenmesiyle enflasyonda tek hanelerin dahi görülebileceğini söyledi. Bu gerçekleşmeler sonrası Merkez Bankası’nın %24 olan faiz oranının yüksek kalacağına dikkat çeken Aşkın, ABD ile yaşanan S-400 meselesinin, ABD’nin ambargo tehditlerinin faiz indirimi sürecin önünde önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Bu riskler bir şekilde çözülürse faiz indirmemiz söz konusu olur diyen Aşkın, jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin süreci geciktirebileceğini ifade etti. Görüntü kötü değil, enseyi karartmamak lazım diyen Aşkın, ‘Öncelikli hedefimizin enflasyon olması gerekir, arkasından talebi normalleştirmek, arkasından sorunlu sektörlere eğilmek gerekir.’ ifadelerini kullandı.