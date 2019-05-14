Fed/Kashkari: Ticaret savaşında ABD daha güçlü pozisyonda

CNBC'ye konuşan Kashkari, "Sadece ekonomimiz daha büyük değil, aynı zamanda ekonomimizi ticarete çok daha az hassas. Ticaret ABD ekonomisi için önemli, ancak ekonomideki pay açısından Çin ekonomisi için çok daha fazla önemli" dedi.

CNBC'de katıldığı programda Fed'in bir sonraki adımının faiz indirimi mi artırımı mı yönünde olcağına ilişkin bir soruya da yanıt veren Kashkari, "Emin değilim; herkes kadar Fed de ekonomi için görünüm konusunda net değil" diye konuştu.

İçinde bulunduğu durumdan hareketle, Fed'in bir "faiz indirimine gitmesinin avukatlığını yapmadığını" vurgulayan Kashkari, istihdamda büyümenin "gerçekten yavaşlaması" halinde fikrini değiştirebileceğini de ifade etti.

Şu an için istihdam piyasasının güçlü olmaya devam edeceğini düşündüğünü belirten Kashkari, ücretlerin yükseleceğini ve bunun er ya da geç daha yüksek bir enflasyona dönüşeceğini öngördüğünü belirtti.