Fed/Mester: Beyaz Saray'ın tweetleri Fed'in politikasını etkilemez

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Beyaz Saray'ın sıklıkla attığı tweetleri Fed'in politikasını etkilemez" dedi.

İşgücü piyasassının oldukça güçlü olduğunu söyleyen Mester, New York'ta yaptığı açıklamalarda, "Enflasyon beklentilerinin çok sabit durumda olduğunu belirtti.

Mester, "Tarifeler ekonomi için potansiyel risk arzediyor ancak ABD ekonomisinin temelleri çok güçlü. İnsanlar Fed'in politikalarının fiyat istikrarını geri getireceğine inanmış durumdalar" ifadesini kullandı.

Fed'in Aralık hedefi yüzde 2-2.5 olan Federal fon faizi (Fed'in gösterge faizi) konusunda ise "Fon faizi konusunda tahminim uzun dönemde yüzde 3 seviyesi" dedi.

Mester'ın bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunuyor.

(Bloomberg)