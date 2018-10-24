Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fed/Mester: Beyaz Saray'ın tweetleri Fed'in politikasını etkilemez

Cleveland Fed Başkanı Mester, 'Beyaz Saray'ın sıklıkla attığı tweetleri Fed'in politikasını etkilemez' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Beyaz Saray'ın sıklıkla attığı tweetleri Fed'in politikasını etkilemez" dedi.

İşgücü piyasassının oldukça güçlü olduğunu söyleyen Mester, New York'ta yaptığı açıklamalarda, "Enflasyon beklentilerinin çok sabit durumda olduğunu belirtti.

Mester, "Tarifeler ekonomi için potansiyel risk arzediyor ancak ABD ekonomisinin temelleri çok güçlü. İnsanlar Fed'in politikalarının fiyat istikrarını geri getireceğine inanmış durumdalar" ifadesini kullandı.

Fed'in Aralık hedefi yüzde 2-2.5 olan Federal fon faizi (Fed'in gösterge faizi) konusunda ise "Fon faizi konusunda tahminim uzun dönemde yüzde 3 seviyesi" dedi.

Mester'ın bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunuyor.

(Bloomberg)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA