Festivalde yıllık hedef 28 milyar TL kazanç

Avrupa’nın en büyük açık hava festivallerinden biri kabul edilen İstanbul Kahve Festivali’ni geçen yıl 116 markanın ve 40 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştiren Dream Sales Machine’in Başkanı Alper Sesli, İngiltere’nin festivallerden yılda 3.5 milyar Pound yani yaklaşık 28 milyar TL kazandığını belirterek, İstanbul gibi bir değerimiz var. Neden İngiltere gibi bu işten para kazanmayalım” dedi. 25 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Sesli, uluslararası festivallere ev sahipliğiyapmak için Londra ve İstanbul’un ardnından Kıbrıs’ta ofis açtıklarını söyledi.

TURİST GETİRMEK GEREK

Avrupa ve ABD’nin festival turizminden önemli paralar kazandığını da anlatan Sesli, “Dünya üzerinde efsaneleşmiş bazı festivallere baktığımızda bu festivallerin inanılmaz büyük ekonomiler yarattığını görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, Wakakusa Yamayaki, Sundance Film Festival, Mardi Gras, La Tomatina, Burning Man, Divali, Dia De Los Muertos, Coachella Valley Music, Glastonbury, Super Bowl, St. Patrick’s Festival, London Fashion Week, New Orleans Jazz Festival, Indianapolis 500 ve Wimbledon sayılabilir. Dünyada şu an en büyük ve önemli festivaller sıralamasına bakıldığında, ilk 200 festival arasında ülkemizden hiçbir festival bulunmuyor. Kendi festivalimizi ortaya çıkarıp, turist getirmemiz gerekir” diye konuştu.

ORGANİZASYON İHRACI

Türk kahvesinin dünyada ün saldığını ve Kahve Festivali ile Türkiye’nin kendi markasını yaratabileceğini anlatan Sesli “İstanbul Coffee Festival, Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri olma konumunu perçinledi, yerini sağlamlaştırdı. Bunu daha da artırmamız lazım. İstanbul’u festivallere açmalıyız. Ülkemizde film, yeme içme, kültür, spor gibi etkinliklerde kitle çekebilen noktasal festival ve/veya etkinlik pazarının bütünü birkaç yüz milyonu geçmiyor. Buraya rakamsal olarak gelenekselleşmiş belediye destekli festivalleri dahil etmiyorum. Bunların birçoğu yöresel projeler. Ücretlendirilmiş ve başarıya ulaşmış proje ülkemizde çok az.Sürdürülebilirlik sorusunu kendimize sorduruyor. Amacımız dünyaya festival ihraç etmek” dedi.