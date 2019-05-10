Festivalde yıllık hedef 28 milyar TL kazanç
Festival turizminden daha fazla pay almak isteyen Türkiye, bu alanda kendi markalarını oluşturuyor. İstanbul Kahve Festivali’ni düzenleyen Sesli “Dünyadaki 28 milyar TL’lik pazardan biz de pay almalıyız” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Avrupa’nın en büyük açık hava festivallerinden biri kabul edilen İstanbul Kahve Festivali’ni geçen yıl 116 markanın ve 40 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştiren Dream Sales Machine’in Başkanı Alper Sesli, İngiltere’nin festivallerden yılda 3.5 milyar Pound yani yaklaşık 28 milyar TL kazandığını belirterek, İstanbul gibi bir değerimiz var. Neden İngiltere gibi bu işten para kazanmayalım” dedi. 25 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Sesli, uluslararası festivallere ev sahipliğiyapmak için Londra ve İstanbul’un ardnından Kıbrıs’ta ofis açtıklarını söyledi.
TURİST GETİRMEK GEREK
Avrupa ve ABD’nin festival turizminden önemli paralar kazandığını da anlatan Sesli, “Dünya üzerinde efsaneleşmiş bazı festivallere baktığımızda bu festivallerin inanılmaz büyük ekonomiler yarattığını görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, Wakakusa Yamayaki, Sundance Film Festival, Mardi Gras, La Tomatina, Burning Man, Divali, Dia De Los Muertos, Coachella Valley Music, Glastonbury, Super Bowl, St. Patrick’s Festival, London Fashion Week, New Orleans Jazz Festival, Indianapolis 500 ve Wimbledon sayılabilir. Dünyada şu an en büyük ve önemli festivaller sıralamasına bakıldığında, ilk 200 festival arasında ülkemizden hiçbir festival bulunmuyor. Kendi festivalimizi ortaya çıkarıp, turist getirmemiz gerekir” diye konuştu.
ORGANİZASYON İHRACI
Türk kahvesinin dünyada ün saldığını ve Kahve Festivali ile Türkiye’nin kendi markasını yaratabileceğini anlatan Sesli “İstanbul Coffee Festival, Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri olma konumunu perçinledi, yerini sağlamlaştırdı. Bunu daha da artırmamız lazım. İstanbul’u festivallere açmalıyız. Ülkemizde film, yeme içme, kültür, spor gibi etkinliklerde kitle çekebilen noktasal festival ve/veya etkinlik pazarının bütünü birkaç yüz milyonu geçmiyor. Buraya rakamsal olarak gelenekselleşmiş belediye destekli festivalleri dahil etmiyorum. Bunların birçoğu yöresel projeler. Ücretlendirilmiş ve başarıya ulaşmış proje ülkemizde çok az.Sürdürülebilirlik sorusunu kendimize sorduruyor. Amacımız dünyaya festival ihraç etmek” dedi.
KATILIMCIYA ÖZEL PROGRAM
İstanbul Kahve Festivali’nin dışında sağlıklı yaşam trendinin festivali Reformist’i düzenleyeceklerini anlatan Dream Sales Machine’in Başkanı Alper Sesli “Bu festivali 18–19 Mayıs arasında ‘Reform Yourself’ temasıyla Feriye’de düzenleniyoruz. Katılımcılara tek çatı altında sağlıklı yaşam ve spor odaklı kapsamlı bir deneyim yelpazesi sunan Reformist, aynı zamanda katılımcıların kendi programlarını oluşturabilecekleri bir festival kurgusuna sahip bulunuyor. Ardından 25–26 Mayıs arasında, Bilkent Center‘da Ankara Comics and Art Festival geliyor. Ağustos ayında Coffee Weekend etkinliğimizi, 7–8 Eylül‘de İstanbul Comics and Art Festival‘i, 19–22 Eylül’de KüçükÇiftlik Park‘ta İstanbul Coffee Festival‘i, Kasım ayında İstanbul Coffee Summit’i, Aralık ayında ise Barista Clash‘ı gerçekleştireceğiz “ dedi.
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