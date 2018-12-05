Fiberi tekelleştirelim devlet de içinde olsun
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ‘fiberde ortak kullanım’ için yeni bir öneri getirdi. Terzioğlu “Altyapıyı tekelleştirmemiz lazım. TÜRKSAT da dahil tüm fiber şirketler, bir başka şirket altında birleşsin” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Telekomda fiber altyapının ortak kullanım anlaşmasının imzalanmasının üzerinden 6 ay geçmeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’ndan yeni bir öneri geldi. Terzioğlu, tüm fiber şirketlerin bir başka şirket altında birleşmesini önerdi. Terzioğlu, Turkcell’in 2018 performansının değerlendirildiği ve 2019 beklentilerinin paylaşıldığı Girne’deki toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin dijitalleşmesi konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna dikkat çekerek “15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Türkiye’nin dijital ekosistemde dünya liderliğine çıkmasının yolu ortak altyapı konusunda bir an önce harekete geçmemize bağlı” dedi.
2 MİLYAR DOLARA BİTECEK
“Daha önceki ‘Altyapıyı paylaşalım’ söylemimizi artık ‘Altyapıyı bütünleştirelim’ haline getirdik” diyen Terzioğlu tüm şirketlerin bundan sonraki fiber altyapıyı beraber yapmaları gerektiğini söyledi. Terzioğlu “Bu altyapıları bizlerin teker teker, aynı anda, paralel olarak yatırım yaparak tamamlamasına imkan yok. Bunun için yaklaşık 15 milyar dolar lazım. Halbuki mevcudu paylaşsak ve bundan sonrakileri beraber yapsak bu hikaye 2 milyar dolara bitecek gibi ve bu yatırım için kaynak da bulunur. Türkiye’nin altyapısı için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Altyapı erişimi, rekabet olmaktan çıkmalı. Altyapıyı tekelleştirmemiz lazım” dedi.
DEVLET DE OLSUN
Terzioğlu şu öneriyi getirdi: “Önerimiz, Türkiye’deki tüm fiber şirketler, bir başka şirket altında birleşsin. TÜRKSAT da özelleştirilmesin ve devlet oradaki varlıklarını buraya koysun. Şirketin yüzde 51 hissesi devlete ait olabilir. Bu şirkete Türkiye’nin fiber altyapısını kurma vazifesini verelim. Bu şirket bono da çıkarabilir, halka da açılabilir.”
Terzioğlu, dünyada artık telekom şirketlerinin altyapı ve servis olarak ayrıldığına değinerek, “Türkiye’de de bu modelin uygulanması bize hız kazandırır. Zaten gecikmiş durumdayız. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki telekom sektöründeki şirketlerin değeri 8 milyar doların altına indi. Oysa Almanya’da Deutsche Telekom, 80 milyar dolar değerinde. Belli ki biz bir şeyi yanlış yaptık, telekom sektörünün özelleşmesinde istediğimiz sonucu alamadık” şeklinde konuştu. Fiber altyapı döşemek için harcanan her 2 liradan 1 liranın ‘geçiş hakkı’ adı altında vergiye gittiğini belirten Terzioğlu, telekom sektöründe yatırıma teşvik verilmediğini bildirdi.
Basın İlan’ın tiraj ölçümüne Dergilik verileri de girmeli
Dijital yayın platformu Dergilik’in pazar payının yüzde 100’e yaklaştığına işaret eden Terzioğlu, “Dergilik, dünyada da en başarılı örneklerden biri” dedi. Terzioğlu şunları söyledi: “Dergilik’e başladığımızda Türkiye’deki fiziki dergi dağıtım sayısı 450 binlerdeydi, şimdi 14 milyonu konuşuyoruz. Basın İlan Kurumu’nun tiraj rakamlarına bunların da girmesi lazım. Biz bu rakamların hepsini açıklayabilecek durumdayız.”
BİP’in pazar payı % 30’a çıktı
Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Turkcell’in, 3. çeyrek rakamlarına göre, dünyanın en hızlı büyüyen telekom şirketi olmaya devam ettiğini, bu büyümenin 1 liralık ürünü 2 liraya satarak değil, yeni ürünleri kullanıma sunarak gerçekleştiğini kaydetti. Terzioğlu, yurt içi pazar payı olarak fizy’nin yüzde 60, BiP’in yüzde 30, Yaani’nin de yüzde 8 seviyelerine ulaştığını bildirdi. Terzioğlu, “WhatsApp’ın binlerce kişiyle yaptığı şeyi BiP’te 200 mühendisle yapıyoruz. Türkiye yazılım geliştirme anlamında büyük bir kapasiteye sahip” dedi.
Salla Kazan’la 280 milyon GB
Kaan Terzioğlu’nun verdiği bilgiye göre cep telefonlarını ve tabletlerini salladıkça ödüller kazandıran Salla Kazan kampanyasıyla bugüne kadar 20 milyon Turkcell’liye 550 milyon adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı 280 milyon GB ve 48 milyar dakikaya ulaştı. Salla Kazan’ın yanı sıra BiP üzerinden Sürpriz Nokta ile konum bazlı interaktif oyun oynayan 6.5 milyon kullanıcı, Türkiye’nin dört bir yanına saklanmış hediyeleri bularak 40 milyon adet hediye kazandı.
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