Fiberi tekelleştirelim devlet de içinde olsun

Telekomda fiber altyapının ortak kullanım anlaşmasının imzalanmasının üzerinden 6 ay geçmeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’ndan yeni bir öneri geldi. Terzioğlu, tüm fiber şirketlerin bir başka şirket altında birleşmesini önerdi. Terzioğlu, Turkcell’in 2018 performansının değerlendirildiği ve 2019 beklentilerinin paylaşıldığı Girne’deki toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin dijitalleşmesi konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna dikkat çekerek “15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Türkiye’nin dijital ekosistemde dünya liderliğine çıkmasının yolu ortak altyapı konusunda bir an önce harekete geçmemize bağlı” dedi.

2 MİLYAR DOLARA BİTECEK

“Daha önceki ‘Altyapıyı paylaşalım’ söylemimizi artık ‘Altyapıyı bütünleştirelim’ haline getirdik” diyen Terzioğlu tüm şirketlerin bundan sonraki fiber altyapıyı beraber yapmaları gerektiğini söyledi. Terzioğlu “Bu altyapıları bizlerin teker teker, aynı anda, paralel olarak yatırım yaparak tamamlamasına imkan yok. Bunun için yaklaşık 15 milyar dolar lazım. Halbuki mevcudu paylaşsak ve bundan sonrakileri beraber yapsak bu hikaye 2 milyar dolara bitecek gibi ve bu yatırım için kaynak da bulunur. Türkiye’nin altyapısı için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Altyapı erişimi, rekabet olmaktan çıkmalı. Altyapıyı tekelleştirmemiz lazım” dedi.

DEVLET DE OLSUN

Terzioğlu şu öneriyi getirdi: “Önerimiz, Türkiye’deki tüm fiber şirketler, bir başka şirket altında birleşsin. TÜRKSAT da özelleştirilmesin ve devlet oradaki varlıklarını buraya koysun. Şirketin yüzde 51 hissesi devlete ait olabilir. Bu şirkete Türkiye’nin fiber altyapısını kurma vazifesini verelim. Bu şirket bono da çıkarabilir, halka da açılabilir.”

Terzioğlu, dünyada artık telekom şirketlerinin altyapı ve servis olarak ayrıldığına değinerek, “Türkiye’de de bu modelin uygulanması bize hız kazandırır. Zaten gecikmiş durumdayız. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki telekom sektöründeki şirketlerin değeri 8 milyar doların altına indi. Oysa Almanya’da Deutsche Telekom, 80 milyar dolar değerinde. Belli ki biz bir şeyi yanlış yaptık, telekom sektörünün özelleşmesinde istediğimiz sonucu alamadık” şeklinde konuştu. Fiber altyapı döşemek için harcanan her 2 liradan 1 liranın ‘geçiş hakkı’ adı altında vergiye gittiğini belirten Terzioğlu, telekom sektöründe yatırıma teşvik verilmediğini bildirdi.