‘Fikrim var, param yok’ diyene milli yatırım fonu 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki iki fon tanıtıldı.
GELECEĞE YATIRIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış konuşmasında “Türkiye’nin üretken yarınları için tarihi ve vizyoner bir adım atıyoruz. Büyümeyi daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal piyasalarımızda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz. Girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik. İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet ediyor. Bu fon teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona, yani üretken Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak. Bu yatırımlar da yerli ve milli potansiyelden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayacak, sanayi ve teknolojide hedeflediğimiz dönüşümü hızlandıracak” dedi.
Üreten ve değer katan girişimcilerin yanındayız
Varank şunları söyledi: “Her iki fonu aslında daha da büyütebiliriz. Gelin bu fonlara, Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapın. Yine buradan girişim sermayesi fonlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Kalkınma Bankasına başvurun, keşfettiğiniz işletmelere birlikte destek olalım, Türkiye kazansın. Son olarak da girişimcilere seslenmek istiyorum: Üreten, değer katan, ticarileştiren ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerin yanındayız. Sizler hayallerinize ulaşın diye, yeni mekanizmalar kurguluyor, işinizi büyütecek imkânları sizlere sunuyoruz. Bakanlığımızın açıkladığı her bir programı yakından takip edin. Özellikle gençlerin girişimciliğe yönelmesi son derece gerekli ve faydalı. Gençlere diyorum ki iş arayan değil, işveren olmanın peşinden koşun. Biz Bakanlık olarak fikrim var ama sermayem yok diyen yenilikçi gençlerimizin yanında daha güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz.”