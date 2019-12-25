‘Fikrim var, param yok’ diyene milli yatırım fonu 

25.12.2019 02:06 - Güncelleme: 25.12.2019 02:06

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki iki fon tanıtıldı.

GELECEĞE YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış konuşmasında “Türkiye’nin üretken yarınları için tarihi ve vizyoner bir adım atıyoruz. Büyümeyi daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal piyasalarımızda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz. Girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik. İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet ediyor. Bu fon teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona, yani üretken Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak. Bu yatırımlar da yerli ve milli potansiyelden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayacak, sanayi ve teknolojide hedeflediğimiz dönüşümü hızlandıracak” dedi.