Finans dünyasında siber tehditlere yeni önlemler

Türkiye’de 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlanan internet, zaman içerisinde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Gelişen teknoloji paralelinde internete bağlanılan her yerden şubeye gitmeye gerek kalmadan, günün her saati güvenli bir şekilde işlem yapabilmeye olanak sağlayan internet bankacılığı ortaya çıktı. İnternet bankacılığı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yaygınlaştı. Finans sektöründe teknolojinin yaygınlaşması ve internet bankacılığı kullanıcılarının sayısında da artış yaşanmasıyla birlikte bu durumu kötüye kullanan siber saldırılar meydana gelmeye başladı. Finans sektörünün ülkelerin ekonomisinde lokomotif görevi görmesi de bu durumda etkili oldu. Bankalar için bilginin önemi tartışılmaz bir konumdayken bu bilgilerin korunması da ayrı bir önem kazandı. Bankalar, internet bankacılığının güvenilirliği için sürekli olarak çalışmalar yapmaya ve bu minvalde AR-GE projeleri hayata geçirmeye başladı. Bankalar, müşterilerine güvenli hizmet vermek adına sürekli çalışmalar yürütüyor. Eskiden sadece bilgisayar kullanan kişiler bu saldırının hedefiyken artık akıllı telefona sahip herkes, bu tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Katılım bankalarının siber ağları güvende

Katılım bankaları, son dönemde geliştirdikleri teknolojiye dayalı yenilikçi ürünleriyle dikkat çekiyor. Gerek internet gerek mobil bankacılık alanında sundukları ürün ve hizmetlerle öne çıkan katılım bankaları, siber güvenliğe de giderek daha fazla kaynak sağlamaya başladı. Siber güvenlik, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da İslami finans alanında öncelik verilen meselelerin başında geliyor. Bahreyn’de faaliyet gösteren İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyinin (CIBAFI) her yıl yayınladığı “Küresel İslami Bankacılar Anketi”, bu alandaki kuruluşların yüzde 40’ından fazlasının stratejik planlamalarında FinTech ve dijital dönüşümleri başlıca konu olarak belirlediğini gösteriyor. Aynı ankete göre kuruluşların yarısından fazlası, dijitalleşme yatırımlarını siber güvenlik tehditlerinden dolayı bu alana aktarmakta çekimser davranıyor. Bu doğrultuda Türkiye katılım bankalarının siber güvenliğe dair geliştirdikleri altyapı çalışmaları ve modellerin, küresel İslami finans sistemine de olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Masum uygulamalarla bilgiler çalınabiliyor

Konu siber tehditler olunca mobil bankacılık müşterilerini hedef alan farklı uygulamalara da değinmek gerekiyor. Örneğin, hava durumu uygulamaları gibi çokça kullanılan aplikasyonlar, mobil bankacılık müşterilerinin şifreleri başta olmak üzere kişisel bilgilerine ulaşıp kötü niyetli kişilere hizmet edebiliyor. Bu ve benzeri zararlı yazılımlar; orijinal uygulamaların sunduğu verileri koruyor fakat bununla birlikte bulaştığı cihazları uzaktan kilitleyebiliyor, SMS mesajlarına erişebiliyor ve cep telefonu üzerinden kullanılan mobil bankacılık bilgilerini çalmaya odaklanıyor. Yapılan incelemeler; bu tür masum görünen uygulamaların, orijinal aplikasyonun online sunulan kaynak kodlarının değiştirilmiş sürümleri olduğunu ortaya koydu.

SWIFT, siber güvenlik önlemlerini artırıyor Birçoğunun kaynağının tespit edilmesi hâlâ güç olan siber saldırılar, dünyadaki tüm finansal kuruluşların ve mali işlemlerini bu kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştiren milyonlarca insanın korkulu rüyası. Bu nedenle dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardını oluşturan SWIFT de bu yıl, siber güvenliği artırmak amacıyla hazırladığı “Müşteri Güvenlik Çerçevesi”nin yeni bir versiyonunu yayımladı. SWIFT sistemlerine gerçekleştirilen siber saldırıların yol açtığı maddi kayıpların tespit edilmesi ve bu durum karşısında alınan önlemler artırılmadığı müddetçe ilerleyen süreçte doğuracağı sorunlar, topluluğun Müşteri Güvenlik Çerçevesi’nde birtakım güncellemeler yapmasının sebebini oluşturuyor. Buna göre finansal kuruluşlar, 2019 Müşteri Güvenliği Çerçevesi’nde belirtilen 29 gerekli tedbirin alındığına dair yıl sonuna kadar bir beyan hazırlayarak SWIFT’e sunacak. Bankaların siber önlem almaları şart Bankalar, öncelikle söz konusu risklerle ilgili bir değerlendirme yapıp siber güvenliğe yatırım yaparak herhangi bir saldırının önüne geçebilirler ve belirli aralıklarla çeşitli güvenlik testleri gerçekleştirmeliler. Teknik anlamda bir güvenlik açığı tespit edilmesi noktasında da çeşitli testler uygulamalılar. Akabinde de ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik açığında farklı bir önlem alma yoluna gitmeliler. Özetle bankaların, güçlü teknolojik altyapıları ile her türlü güvenlik zafiyetinin ve ihlalinin önüne geçmeleri gerekir.